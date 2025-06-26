تأهيل 100 موظف من الموارد البشرية بدبي في إدارة وتحليل المواهب

نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع شركة «إس إتش إل SHL» في الشرق الأوسط، حفل تخرج لـ100 موظف من الكوادر العاملة في إدارات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وذلك ضمن برنامج تأهيل لمتخصصي الموارد البشرية في حكومة دبي في مجال إدارة وتحليل المواهب.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يعكس هذا البرنامج المتكامل التزام حكومة دبي المستمر بتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالأدوات الحديثة لتولي زمام القيادة في مسيرة التحول الحكومي، ويأتي بهدف صقل المواهب الحكومية وتعزيزها، من خلال تطبيق أدوات متطورة لقياس الكفاءات السلوكية، بما يضمن استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل واحتياجاته.

كما ينسجم البرنامج مع الأهداف الوطنية والتوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في الاستثمار برأس المال البشري، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية واستبقائها».

ومن جانبه، قال محمد فريد، المدير الإقليمي لشركة إس إتش إل SHL في الشرق الأوسط: «يشرفنا في إس إتش إل أن نكون شريكاً استراتيجياً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في هذا البرنامج الرائد، الذي يجسّد التزاماً مشتركاً بتمكين الكفاءات الحكومية وبناء قدرات مؤسسية ترتكز على العلم والبيانات.