شرطة دبي تعزز جهود رفع الوعي المجتمعي بشأن الجرائم المالية والاقتصادية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ماستر كارد، مذكرة تفاهم مشترك، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجال رفع الوعي المجتمعي بشأن الجرائم المالية والاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومن جانب الشركة، جي كيه خليل، نائب الرئيس التنفيذي في منطقة شرق الجزيرة العربية، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وقال اللواء حارب الشامسي: «إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، بهدف توحيد الجهود في مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية.

ونعمل من خلال هذا التعاون على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز الوعي المجتمعي بين الأفراد حول أساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها. ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز منظومة العمل الأمني والشرطي في دبي، وتطوير أدوات استباقية للتصدي لهذه التحديات، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال».

من جانبه، قال جي كيه خليل: «في ظل المشهد المتغير لتسارع نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار في أساليب الجرائم الإلكترونية، تجدد ماستركارد التزامها بالاستفادة من جميع تقنياتها المتطورة للتشفير الشامل، والترميز، والمصادقة، ومنع الاحتيال، لتأمين كل معاملة وتفاعل رقمي، حيث تتضمن استراتيجيتنا لحلول الأمن طويلة الأمد استثماراً مستمراً في الابتكار لمواكبة التحديات الإلكترونية المتطورة».