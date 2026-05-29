«إقامة دبي» تحتفي بالزوار بختم «العيد في دبي»

استقبلت «إقامة دبي» المسافرين القادمين للدولة بختم «العيد في دبي»، وهي المبادرة الاحتفالية الإنسانية التي تطلقها إقامة دبي لإضفاء أجواء من البهجة على تجربة الوصول، وتعزيز الانطباع الإيجابي عن دبي كوجهة عالمية رائدة تحتفي بالإنسان وتحول منافذها الجوية إلى منصات تواصل ثقافي وإنساني مع العالم.

ختم «العيد في دبي» على جوازات القادمين إلى الإمارة

وقام معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بجولة تفقدية موسعة في مطار دبي الدولي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، شملت صالات القادمين والمغادرين في المباني (1، 2، و3)، للوقوف مباشرة على سلاسة الإجراءات التشغيلية والتقاء الكوادر البشرية في الميدان.

تكامل أمني

ورافق معاليه خلال الجولة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، إلى جانب وفد تضمن قيادات من القيادة العامة لشرطة دبي ضم كلاً من: اللواء مروان جلفار، والعميد خبير حامد الهاشمي، وبحضور مساعدي المدير العام وكبار الضباط من كلتا الجهتين، في حضورٍ يعكس مستوى التكامل الأمني والتشغيلي رفيع المستوى لضمان مرونة حركة المسافرين خلال مواسم الذروة.

واطلع معاليه ومرافقوه من القيادات الأمنية والتشغيلية على الجاهزية القصوى لفرق العمل الميدانية، واطمأنوا على كفاءة الإجراءات المتبعة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين بكل يسر وسهولة.

وأشاد الوفد بالتنسيق اللحظي والتناغم التام بين «إقامة دبي» و«شرطة دبي» ومختلف الشركاء الاستراتيجيين في المطار، مما يضمن اختصار زمن إنجاز دخول وخروج المسافرين عبر مطارات دبي وتقديم تجربة سفر استثنائية تجمع بين السرعة الفائقة والأمان المطلق.

وحرص معالي الفريق محمد المري خلال جولته على تبادل تهاني العيد بشكل مباشر مع مأموري الجوازات وفرق العمل الميدانية في مختلف المنصات والمنافذ، مثنياً على جهودهم وعطائهم المستمر خلال أيام الإجازات والمواسم. وأكد معاليه أن الكوادر البشرية المؤهلة هي المحرك الأساسي لنجاح هذه المنظومة الرقمية والتشغيلية، والواجهة الحضارية التي تعكس قيم الضيافة الإماراتية بابتسامة ترحيبية دائمة.

وفي هذا السياق، قال معالي الفريق محمد أحمد المري: «إن تواجدنا مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي في الميدان، يهدف إلى التأكد من أن منظومة العمل المشترك تسير بأعلى درجات الجاهزية والمرونة لراحة المسافرين. إن سلاسة الإجراءات التي نشهدها اليوم هي ثمرة تكامل حكومي استراتيجي وجهود مخلصة لطاقاتنا البشرية التي تفخر بتقديم تجربة سفر آمنة ومتميزة تضع إنسان دبي وزوارها في المقام الأول».