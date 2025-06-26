«كهرباء دبي» تكرّم موظفاً لجهوده وكفاءته في خدمة المتعاملين

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الموظف خالد الخاجة، تنفيذي أول علاقات المتعاملين، تقديراً لجهوده الاستثنائية في خدمة المتعاملين وحل شكاواهم بكفاءة عالية.

ويأتي هذا التكريم بعد تلقي معالي سعيد محمد الطاير العديد من الإشادات من قبل متعاملي الهيئة بأداء الخاجة، كما ينسجم مع نهج هيئة كهرباء ومياه دبي في تكريم الموظفين المجتهدين، حيث وجه معاليه بترقية الخاجة، مشيداً بتفانيه وروحه الإيجابية في متابعة وحل شكاوى المتعاملين عبر مختلف قنوات الهيئة، والتعامل مع مختلف الحالات.

وقال معالي الطاير، إن أبواب الهيئة مفتوحة دائماً أمام جميع المتعاملين والشركاء والمعنيين، حيث تستقبل المقترحات والملاحظات، من خلال خدماتها عبر مراكز إسعاد المتعاملين الموزعة في أرجاء دبي، ومن خلال القنوات الرقمية.

مشدداً على أن الهيئة حريصة على حل الشكاوى بكفاءة وسرعة، بما يعكس التزامها الراسخ بسعادة المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار معاليه إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أعلى مؤشرات التميز والريادة في خدمة المتعاملين يعود إلى جهود كوادرها المتميزة، التي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تتبنى هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية يعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية، وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها، حيث حققت الهيئة نتائج متميزة في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين، فقد سجلت الهيئة نسبة 98.6 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي لعام 2024، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

وأعرب خالد الخاجة عن فخره بهذا التكريم، مؤكداً أن خدمة المتعاملين والارتقاء بتجربتهم تمثل أولوية قصوى، حيث سيكون التكريم حافزاً إضافياً له لبذل المزيد من العطاء والتميز في العمل.