مقاصب دبي تستقبل 11022 أضحية في يومين

استقبلت مقاصب دبي يومي عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 11 ألفاً و22 أضحية، بواقع 2719 أضحية خلال وقفة عرفة، و8303 أضحيات في اليوم الأول من العيد، وذلك وسط تجهيزات متكاملة، لضمان أعلى معايير النظافة والسلامة، وإجراءات تشغيلية سريعة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مقاصب دبي أن مقصب القصيص استقبل 3990 أضحية في اليوم الأول للعيد، و1024 في وقفة عرفة، فيما استقبل المقصب السريع 2090 أضحية أول أيام العيد، أما مقصب القوز فاستقبل 856 أضحية أول أيام العيد، و1020 في وقفة عرفة.

كما استقبل مقصب الليسيلي 1207 أضاحٍ في أول يوم العيد، و443 وقفة عرفة، بينما استقبل مقصب حتا 160 أضحية أول أيام العيد و232 في وقفة عرفة.

منظومة آمنة

وحرصت بلدية دبي على مواعيد العمل في مقاصبها خلال عطلة عيد الأضحى، التي تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لها 1000 ذبيحة في الساعة، ضمن منظومة آمنة، وفق أعلى المعايير، والتي تعزز جودة الحياة الصحية، في ظل وجود القصاب المؤهل والطبيب البيطري، الذي يقوم بفحص الماشية قبل الذبح وفحص الذبيحة، بعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، والتخلص الآمن للمخلفات.

ويمكن للمتعاملين طلب الذبائح المجهزة، والمطابقة للمعايير الصحية عبر 3 تطبيقات ذكية معتمدة، هي: «العنود، شباب الفريج وتطبيق المرعى - تركي سابق-» من دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، بحيث تصل الذبائح لباب بيت المتعامل، والاستمتاع بخدمة آمنة وسهلة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

في إطار آخر كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 4104 أضحيات خلال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات تشغيلية وصحية مكثفة، نفذها الكادر الطبي البيطري والفني في إدارة الصحة العامة بمقاصب رأس الخيمة، لضمان سلامة الأضاحي وانسيابية عمليات الذبح والاستلام والتسليم، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين خلال موسم العيد.

وأكدت بلدية رأس الخيمة أن الأطباء البيطريين نفذوا عمليات الكشف والفحص على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية المعتمدة، وذلك ضمن ساعات العمل المحددة في المقاصب التابعة للإمارة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن مقاصب الفلية ورأس الخيمة والغيل استقبلت خلال يوم عرفة 1119 ذبيحة، فيما بلغ إجمالي عدد الذبائح خلال أول أيام عيد الأضحى 2385 ذبيحة، بالتزامن مع تشغيل مقصب منطقة شوكة لخدمة أهالي المناطق الجنوبية، وشملت الذبائح الأغنام والأبقار والجمال، مؤكداً التزام المقاصب بتطبيق كل اشتراطات الصحة والسلامة والأمان الحيوي، بما يضمن حماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامة الذبائح خلال مختلف مراحل العمل داخل المقاصب.

خطة عمل

وأشار إلى أن خطة العمل التشغيلية، التي أعدتها البلدية مسبقاً لفترة العيد، تضمنت تنظيم حركة المتعاملين، ومنع دخولهم إلى المقاصب، بهدف تسهيل وتسريع عمليات استلام وتسليم الأضاحي، والحد من الازدحام خلال أوقات الذروة.

وأضاف: استحوذ مقصب الفلية المركزي على النصيب الأكبر من الذبائح، باستقباله 2654 ذبيحة خلال يوم عرفة وأول أيام العيد، فيما استقبل مقصب رأس الخيمة 727 أضحية، وسجل مقصب الغيل 594 ذبيحة، بينما استقبل مقصب شوكة 129 ذبيحة، في إطار حرص البلدية على رفع الطاقة التشغيلية لمقاصب المناطق الجنوبية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان.

وأكد أن البلدية تواصل تطوير عملياتها التشغيلية والرقمية، بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن نظام الرسائل النصية، الذي تم تطبيقه خلال المواسم الماضية أسهم بشكل ملحوظ في تقليل التكدس، وتنظيم عمليات تسليم واستلام الأضاحي.

وأوضح أن آلية الخدمة تبدأ بمنح كل أضحية رقماً تعريفياً، يتم تثبيته عليها، مع إرسال الرقم ذاته إلى هاتف صاحب الأضحية عبر رسالة نصية، يليها إرسال رسالة أخرى تتضمن موعد استلام اللحوم بعد الانتهاء من عمليات الذبح والكشف البيطري، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، ليتم بعدها تسليمها للمتعاملين داخل مركباتهم في مواقع الانتظار المخصصة والمجهزة مسبقاً.