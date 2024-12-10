شرطة دبي تنظم لقاء مع مواطني الفقع

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة الفقع بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، لقاءً مع المواطنين القاطنين في منطقة الفقع، وذلك في إطار حرصها الدائم على تفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمُقترحات، إلى جانب تعريفهم بالخدمات الشرطية المتنوعة، وخدمات مركز الشرطة الذكي الـ«SPS» المتوفرة لهم على مدار 24 الساعة ودون أي تدخل بشري.

واستقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، المواطنين في قاعة الليسيلي، بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، ومُمثلين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة في دبي، وكبار الضباط في القطاع.

وأكد أن اللقاء يهدف إلى اطلاع المواطنين على أهم الخدمات والابتكارات التي توفرها شرطة دبي لهم عبر مركز الشرطة الحديث في المنطقة.