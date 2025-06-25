جمعية الصحفيين تعتمد 276 طلباً لعضويتها منذ مايو 2024

اعتمدت لجنة العضوية في جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعها السادس، 9 طلبات لتجديد العضوية و33 طلب عضوية جديدة، فيما تم تأجيل البت في طلبين لعدم اكتمال المستندات المطلوبة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفائها الشروط، ليصل بذلك إجمالي العضويات المعتمدة منذ مايو 2024 وحتى يونيو الجاري إلى 276 عضوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الجمعية بدبي، بحضور فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وترأسه محمد الطنيجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وأعضاء اللجنة.

وقال محمد الطنيجي: «إن زيادة عدد العضويات المعتمدة خلال النصف الأول من العام تعكس ثقة الصحفيين والإعلاميين بدور الجمعية، وحرصهم على الانخراط تحت مظلتها المهنية».

ولفت إلى أن لجنة العضوية تعمل وفق معايير واضحة تضمن استقطاب الكفاءات الإعلامية وتعزّز جودة العضوية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية نحو تطوير خدمات الأعضاء وربطهم بمبادرات وبرامج الجمعية الرامية إلى تنمية القدرات، بما يعزّز التواصل المهني والإبداعي».

وخلال الاجتماع، استعرضت عضو لجنة العضوية فاطمة الدرمكي مبادرتها بشأن تعزيز عضوية جمعية الصحفيين الإماراتية، والتي جاءت بعنوان: «معاً نكتب المستقبل»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قاعدة العضوية النشطة في الجمعية من خلال استقطاب أعضاء جدد.

وتحفيز الأعضاء القدامى على تجديد عضويتهم، بما يسهم في استمرارية الجمعية ومكانتها المهنية، مع الحفاظ على العضويات القديمة ومنع إسقاطها، وإبراز دور الجمعية كمرجعية مهنية موحدة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع نسبة تسديد الاشتراكات إلى 85%، ونمو العضوية 30%، بما يعزّز من سمعة الجمعية، ويُرسّخ ارتباط الأعضاء القدامى بها.