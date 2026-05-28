استدامة المسكن.. حلول ذكية لخفض استهلاك الطاقة والمياه

يُعدّ مفهوم استدامة المسكن من أهم التوجهات الحديثة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. فالمسكن المستدام لم يعد مجرد خيار إضافي، بل أصبح توجهاً مهماً يواكب التطور الحضري ومتطلبات المستقبل، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة والمياه والتوجه نحو بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.

ومن أبرز الحلول التي تدعم استدامة المساكن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، حيث تتمتع دولة الإمارات بمعدلات عالية من سطوع الشمس على مدى العام، ما يجعل الطاقة الشمسية خياراً عملياً وفعالاً للمساهمة في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل التكاليف التشغيلية للمسكن. كما تسهم هذه الأنظمة في تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والحياد المناخي.

ويمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية في تغذية عدد من الأنظمة والأجهزة المنزلية بالطاقة، مثل الإنارة الخارجية وتسخين المياه وبعض الاستخدامات الكهربائية، الأمر الذي يساعد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مالية على المدى الطويل. كما أن التطور التقني في هذا المجال أسهم في تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل تكاليفها مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن الجوانب المهمة أيضاً في استدامة المسكن إعادة استخدام المياه الرمادية، وهي المياه الناتجة من المغاسل والاستحمام وغسالات الملابس بعد معالجتها بطرق آمنة، بحيث يمكن إعادة استخدامها في ري الحدائق وتنظيف المساحات الخارجية. ويسهم هذا التوجه في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة مع أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام المستدام للمياه.

كما يُعدّ تخزين مياه الأمطار من الحلول المستدامة التي يمكن الاستفادة منها في المساكن، من خلال تجميع مياه الأمطار في خزانات مخصصة وإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء أو بعض الاستخدامات الخارجية بعد معالجتها وفق الأنظمة المعتمدة.

ويساعد هذا التوجه في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر والاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة أكثر استدامة، خاصة مع التوجه نحو تطوير حلول ذكية لإدارة المياه في المجتمعات السكنية.

كما تلعب المساحات الخضراء داخل المنازل دوراً مهماً في تحسين البيئة السكنية وتعزيز جودة الحياة، حيث تسهم زراعة الأشجار والنباتات في الفناء أو الأسطح أو الشرفات في تخفيف درجات الحرارة المحيطة بالمبنى وتحسين جودة الهواء وإضفاء بيئة أكثر راحة وصحة للأسرة. ويمكن اختيار النباتات المحلية التي تتحمل الظروف المناخية وتستهلك كميات أقل من المياه لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

ولا تقتصر استدامة المسكن على استخدام التقنيات الحديثة فقط، بل تشمل أيضاً ثقافة الاستخدام الواعي للموارد من خلال اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، واستخدام أنظمة الإنارة ذات الكفاءة العالية، ورفع كفاءة العزل الحراري للمسكن، إضافة إلى تنفيذ الصيانة الوقائية الدورية للأنظمة المختلفة داخل المنزل لضمان كفاءتها واستدامتها.