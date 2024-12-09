مكتوم بن محمد يطّلع على إنجازات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات في عام 2024، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية للجنة، والأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع أسواق المال في دبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد، وواحدة من أبرز وأنشط أسواق المال المزدهرة.

منظومة مالية متطورة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وثمّن سموّه الإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة خلال العام الجاري وسعيها الدؤوب لتطبيق أفكار ومنهجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، داعياً سموّه إلى مواصلة العمل لتطوير قطاع أسواق المال وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في العام المقبل.

وأشار سموّه إلى أنّ الإنجازات المتواصلة التي حققتها دبي في قطاع أسواق المال هي دليل على مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار المالي والاستثمارات العالمية، ونتيجة لجهودنا المستمرة في إرساء الأسس لمنظومة مالية متطورة توفر للمستثمرين فرصاً متنوعة وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في إمارة دبي وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

زخم مستمر

واطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على النتائج القياسية التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي في عام 2024، مدفوعةً بثقة المستثمرين الراسخة والمبادرات الاستراتيجية الفاعلة والمؤثرة.

وقد شهد سوق دبي المالي ثلاثة اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري، لكلّ من "باركن" و"سبينس" و"طلبات" التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد جاذبية دبي باعتبارها من أبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة.

وبلغ عدد الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.

أداء قوي

كما اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث حافظ السوق على مسار النمو المستدام وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً من ناحية أداء المؤشر العام. وفي إنجازٍ آخر، تجاوزت نسبة نمو قيمته السوقية 100% وقفزت من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024.

واستحوذ المستثمرون الدوليون على نسبة 47% من نشاط التداول في سوق دبي المالي، واجتذب السوق خلال العام الجاري 132,000 مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، و35% من المستثمرين الدوليين الجدد كانوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ريادة عالمية

وحققت "ناسداك دبي" المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك، من حيث قيمة الصكوك المدرجة، كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في إدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة بإجمالي 51 عملية إدراج لصكوك وسندات في عام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة إلى 360 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت 528 مليار درهم، وكانت 45% من الجهات المصدرة من خارج الإمارات، وأبرزها الإدراجات السيادية من جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وإندونيسيا وتركيا والفلبين وجزر المالديف.

جهود مستمرة

واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود والخطوات التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لترسيخ ريادة دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.

إنجازات متميزة

وساهمت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم. وتأتي جهود اللجنة تماشياً مع رؤية دبي الاقتصادية الشاملة الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة عبر كافة قطاعات المنظومة المالية.

وحققت اللجنة العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال في دبي، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابية على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات والتنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية للحفاظ على شفافية الأسواق ودعم ثقة المستثمرين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأوراق المالية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار تشريعات داعمة للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.

كما أطلقت اللجنة العديد من المشاريع، شملت إطلاق صانع السوق (xCube)بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق (xCube) للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع " S&P Dow Jones" ، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة "IPO Accelerator Program".