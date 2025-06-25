"طرق دبي" تنجز 3 تحسينات مرورية في منطقة الخليج التجاري لتعزيز الانسيابية والسلامة المرورية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 3 تحسينات مرورية في منطقة الخليج التجاري، وشملت التحسينات توسيع وتطوير عدد من المواقع المتفرقة على امتداد الشارع، لرفع انسيابية حركة المركبات وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة، التي ترتبط مباشرة بشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وتخدم هذه التحسينات مرتادي المنطقة التي تضم مباني سكنية وتجارية ومرافق خدمية متنوعة.

وتأتي هذه التحسينات ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في منطقة الخليج التجاري بإمارة دبي، بما يواكب النمو السكاني والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة. وتؤكد الهيئة أن التحسينات المرورية الجديدة تسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، ورفع مستويات السلامة، وتقليل زمن الرحلات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق، لاسيما في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وشملت التحسينات تحويل الطريق الموازي لشارع الشيخ زايد من مسارين باتجاهين إلى شارع مزدوج باتجاه واحد، مع تحديث اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، مما أسهم في تقليل التداخل المروري، ورفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وبالتالي تعزيز انسيابية الحركة المرورية للمركبات. وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير انسيابية لمستخدمي الطريق.

وشهد شارع الخليج التجاري 1 كذلك تنفيذ مسار إضافي تخزيني بطول 100 متر، على تقاطع شارع المستقبل مع شارع الخليج التجاري 1 وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لحركة الالتفاف إلى اليمين باتجاه شارع الخيل الأول بنسبة تصل إلى 50%، حيث ساهم في خفض الازدحام، والذي انعكس بشكل مباشر على تقليص زمن الانتظار من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع ورفع مستوى خدمته.

كما أجرت الهيئة بعض التحسينات المرورية القريبة من الأبراج، وذلك بإعادة تنظيم عرض شارع الخدمات الموازي لشارع المستقبل وتوفير مسار إضافي، ليتماشى مع الأحجام المرورية المتزايدة، وساهم هذا التحسين في تعزيز انسيابية حركة المركبات من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 50% وتقليل التداخل بين الحركات المرورية , كما نفذت الهيئة توسعة مدخل الجسر لشارع المستقبل فوق القناة باتجاه شارع الخيل الأول، من مسار واحد إلى مسارين، وبالتالي رفع السعة بنسبة 100%، مما ساعد في تخفيف الضغط المروري خلال ساعات الذروة، وساهم في تحسين حركة المركبات على هذا المحور الحيوي.