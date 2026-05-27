«دبي الإسلامي» يتبرع بخمسة ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

أعلن صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية عن تلقيه تبرعاً بقيمة خمسة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمبادرة «فرجت» المجتمعية، وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

والذي أسهم بالإفراج عن 74 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة. وقال خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية:

«إن الصندوق يواصل جهوده الإنسانية في مساندة المعسرين مالياً، بفضل الدعم المتواصل من الشركاء والمتبرعين، مثمناً مبادرة بنك دبي الإسلامي، ومساهمته الكريمة التي تعكس التزامه بدعم العمل الخيري وتعزيز قيم التكافل المجتمعي».