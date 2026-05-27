250 سلة فواكه عيدية لكبار المواطنين في دبي

نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرة لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود دعم الفئات المستحقة وتعزيز الشراكات المجتمعية في العمل الإنساني.

وشملت المبادرة 65 مستفيداً من مبادرة «وليف»، إضافة إلى 185 مستفيداً من مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، حيث جرى إيصال السلال إلى منازلهم عبر فرق إدارة كبار المواطنين.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التلاحم المجتمعي وتوسيع التعاون مع الجهات الداعمة للعمل الإنساني، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى دعم جودة الحياة وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة.

وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة: إن المبادرة تندرج ضمن برامج الهيئة الهادفة إلى دعم كبار المواطنين وإسعادهم خلال المناسبات، مشيرة إلى حرص الهيئة على تعزيز جودة حياتهم وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.