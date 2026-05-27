عبدالله المري: المواطنون والمقيمون قدموا صورة مشرّفة في التكاتف والتلاحم

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى جميع المواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، متمنية أن يُعيد الله تعالى هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

تعاون والتزام

وبهذه المناسبة، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالمستوى العالي من الوعي المجتمعي الذي يتحلى به أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وما أبدوه من تعاون والتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة، انطلاقاً من حس وطني ومسؤولية جماعية راسخة.

مؤكداً معاليه أن أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة قدموا صورة مشرّفة في التكاتف والتلاحم المجتمعي، من خلال حرصهم على دعم الجهود الوطنية والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعكس القيم الأصيلة التي يقوم عليها مجتمع الإمارات، القائم على الاحترام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة مختلف التحديات والظروف.

وأضاف معاليه: «إن ما نشهده من وعي مجتمعي والتزام مسؤول يُعد دعامة أساسية في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعكس مستوى الشراكة الحقيقية بين المجتمع والمؤسسات الوطنية. فالحفاظ على أمن الوطن وسلامة أفراده مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وصون المكتسبات الوطنية في مختلف الظروف».

تواصل مجتمعي

ودعا معالي القائد العام لشرطة دبي الجميع إلى الاستمتاع بأجواء العيد وفرحته، وتعزيز قيم التراحم والتواصل الأسري والاجتماعي التي يتميز بها مجتمعنا، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.