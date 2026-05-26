تطوير نموذج تنظيمي مرن لدعم الابتكار المستقبلي في دبي

أكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تعمل على تطوير نموذج تنظيمي مرن واستباقي يواكب التسارع العالمي في الابتكار، من خلال منصة ساندبوكس دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز قدرتها على استقطاب الشركات والتقنيات المستقبلية.

وقال القامة: إن العالم يشهد تحولاً متسارعاً في طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والتشريع، في ظل تسارع تبني الابتكارات بوتيرة تفوق قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى أدوات تنظيمية أكثر مرونة قادرة على التعامل مع الابتكارات العابرة للاختصاصات.

وأوضح أن ساندبوكس دبي تم إطلاقها لتوفير بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تسمح للشركات والمبتكرين باختبار الحلول والتقنيات الجديدة بالتنسيق المباشر مع الجهات التنظيمية، بما يسهم في تقليل المخاطر التنظيمية وتسريع تطوير التشريعات وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات اقتصادية عملية.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد نموذج الحكومة الواحدة، الذي يجمع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص ضمن إطار موحد للتجريب التشريعي على مستوى الاقتصاد بالكامل، بدلاً من الاقتصار على قطاع محدد، بما يتيح دراسة الابتكارات المشتركة بين أكثر من قطاع وتقليل التعقيدات التنظيمية المرتبطة بها.

وأضاف القامة أن ساندبوكس دبي تمثل قدرة مؤسسية مستدامة على تنظيم الابتكار بالتوازي مع تطوره، وليست برنامجاً مرحلياً أو مؤقتاً، مؤكداً أن تطوير أطر تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية المدن عالمياً واستقطاب الاستثمارات والشركات الناشئة والكفاءات المتخصصة.

وقال: إن تسارع تبني التقنيات الحديثة عالمياً قلّص الفترة الزمنية المتاحة أمام الجهات التنظيمية لتقييم التقنيات الجديدة ووضع الأطر المناسبة لها، ما يستدعي تبني نماذج تنظيمية قائمة على التجربة الواقعية والتطوير المستمر.

وأوضح أن نتائج التجارب التنظيمية ضمن ساندبوكس دبي تسهم في تطوير أطر تنظيمية ومسارات ترخيص جديدة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزز ثقة المستثمرين والشركات بالبيئة التنظيمية بدبي، بما يرسخ مكانتها بين أكثر المدن جاهزية للمستقبل عالمياً.