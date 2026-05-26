محمد بن راشد يطّلع على إنجازات القطاع السياحي في الإمارات لعام 2025

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025.

حيث حققت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع، شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1 % مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة 9.7 % مقارنة بعام 2024.

قوة الطلب

ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5%، وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.

وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.

أداء استثنائي

وواصل القطاع السياحي في الإمارات تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة، وتنوع المنتج السياحي، والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، والفعاليات والبرامج الترويجية في الأسواق المصدرة للسياحة.

إضافة إلى الفعاليات والمعارض الكبرى التي ترسخ الإمارات في فعاليات الأعمال، حيث أظهرت بيانات مجلس الإمارات للسياحة نمواً ملحوظاً في مؤشرات الإشغال والإيرادات وعدد النزلاء، ما يعكس قوة القطاع واستمرارية حالة الزخم السياحي الذي تشهده الدولة في مناطقها المختلفة.

وبحسب البيانات، استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 32 مليون نزيل خلال عام 2025، بنمو بلغ 5.1 % مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار التدفقات السياحية القوية إلى مختلف إمارات الدولة، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الدولية والإقليمية.

إضافة إلى تنامي السياحة الداخلية وسياحة الأعمال والترفيه، فيما يساعد تنوع الخيارات أمام الزوار على الاستمتاع بإقامة ممتعة وخدمات ضيافة مبتكرة تعكس كرم الضيافة في الإمارات.

كما سجلت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 9.7 % مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تنامي الإنفاق السياحي وارتفاع العوائد التشغيلية للقطاع الفندقي، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال وزيادة متوسط مدة إقامة الزوار، ما يحفز الاستثمار السياحي لاستدامة العوائد والقدرة على النمو القوي.

ويعكس هذا النمو الأداء القوي للقطاع الفندقي الذي بات يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات السياحية الكبرى، وتوسع المشاريع الفندقية والترفيهية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى استضافة الإمارات سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية التي عززت حركة السفر والسياحة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الدولة إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، ما يعكس اتساع الطاقة الاستيعابية للقطاع وقدرته على مواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، مع استمرار دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، خصوصاً في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.

وتنوع الخيارات الترفيهية والفندقية وخدمات الضيافة أمام الزوار، مع توفير القطاع آلاف فرص العمل المستدامة، فضلاً عن تنشيط القطاعات المرتبطة بالضيافة، خاصة خدمات المطاعم والتسوق والتنقل.

وسجل القطاع الفندقي متوسط إشغال بلغ 79.5 % خلال عام 2025، ليصنف من بين أعلى معدلات الإشغال على المستويين الإقليمي والعالمي، في إشارة قوية على كفاءة التشغيل وقوة الطلب على الوجهات السياحية الإماراتية، خاصة خلال مواسم العطلات والفعاليات الكبرى، وبما يعكس كفاءة وفعالية برامج التسويق والحملات التسويقية للتعريف بالمكون السياحي المتفرد في الإمارات بالأسواق المختلفة.

ويعكس انتعاش معدلات الإشغال الفندقي وتجاوز عدد الليالي الفندقية المشغولة 100 مليون ليلة خلال 2025 تنامي جاذبية الدولة بوصفها وجهة للإقامة الطويلة نسبياً، سواء للسياح أو رجال الأعمال أو الزوار القادمين للمشاركة في الفعاليات الدولية.

ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، حيث احتلت المرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، إلى جانب تصدرها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام.

