جمعية الصحفيين تناقش إنشاء «لجنة الرواد»

نظّمت جمعية الصحفيين، في مقرها بدبي، جلسة حوارية تشاورية برئاسة فضيلة المعيني، وبمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين أعضاء الجمعية، لمناقشة أهداف ومبادرات مشروع «رواد الصحافة»، الذي أطلقته الجمعية تزامناً مع الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها في يناير الماضي.

عُقدت الجلسة بهدف الاستفادة من خبرات الرواد ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، والحفاظ على الإرث الصحفي الإماراتي وتوثيق مسيرته المهنية.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على إنشاء «لجنة الرواد» ضمن اللجان النوعية في الجمعية، لتعزيز الاستفادة من خبرات كبار الصحفيين والإعلاميين، ودعم وتأهيل الأجيال الجديدة، وحفظ ذاكرة الصحافة الإماراتية عبر برامج ثقافية ومهنية وتوثيقية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية للإعلام الإماراتي، وتعزيز العلاقات المهنية والاجتماعية بين أعضاء الأسرة الصحفية.

وأكد المشاركون أن اللجنة تمثل إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الإماراتي، لما توفره من مساحة تجمع الخبرات الصحفية والإعلامية، وتفعيل دور الرواد كمستشارين وموجهين للأجيال الشابة.

وشهدت الجلسة طرح عدد من المبادرات، أبرزها تنظيم «المجالس الإعلامية الشهرية» لمناقشة القضايا المهنية الراهنة، وإطلاق مبادرة «ذاكرة الصحافة الإماراتية» لتوثيق تجارب الرواد عبر مقابلات مصورة وأرشفة الصور والوثائق الصحفية، إلى جانب إصدار كتاب سنوي وإنتاج بودكاست متخصص يوثق تطور العمل الصحفي في الدولة.

كما تضمنت المقترحات إطلاق برنامج «الصحفي المرشد» للاستفادة من خبرات الرواد عبر جلسات إرشاد مهني، وتنظيم «ملتقى الرواد السنوي» لتكريم الشخصيات الإعلامية المؤثرة، وإقامة معرض لأرشيف الصحافة الإماراتية وعروض وثائقية، إضافة إلى إطلاق مبادرة «الكاتب الخبير» لنشر مقالات ودراسات ومذكرات الرواد عبر منصات الجمعية.

وناقش الحضور الاستفادة من خبرات الصحفيين والإعلاميين الرواد في تقديم برامج تدريبية متخصصة عبر مركز التدريب الذكي في الجمعية، إلى جانب تنظيم زيارات ثقافية وإعلامية، وتعزيز الدور المجتمعي للجنة من خلال حملات التوعية والتواصل مع المدارس والجامعات، وتقديم مبادرات اجتماعية وصحية تخدم أبناء الصحفيين.

وشددت فضيلة المعيني على أهمية ترسيخ الهوية الإعلامية الإماراتية من خلال الاستفادة من خبرات جيل الرواد ونقل معارفهم إلى الأجيال الشابة، مؤكدة أن «لجنة رواد الصحافة» تمثل خطوة مهمة لحفظ الإرث الإعلامي الإماراتي وتعزيز التواصل المهني والاجتماعي بين مختلف الأجيال الصحفية.