شرطة دبي تحتفي بالعيد مع أصحاب الهمم وتوزع الكسوة على أطفال النزيلات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمدارس حماية للتربية والتعليم، ومجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، وبالشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم، احتفالية مجتمعية مميزة لطلبة النادي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أجواء إنسانية عكست قيم التلاحم والتسامح.

وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً من الطلبة والكوادر التربوية والتنظيمية، حيث تنوعت البرامج والأنشطة المقدمة بما ينسجم مع روح العيد ويعزز أواصر المحبة والاندماج المجتمعي.

وقدمت طالبات مدارس حماية للبنات فقرات استعراضية متميزة عكست مواهبهن في الأداء، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح والبهجة، ونالت استحسان الحضور وإعجاب الطلبة من أصحاب الهمم. كما شاركت الطالبات في ورش فنية تفاعلية للرسم والتلوين بالتعاون مع طلبة النادي .

إلى ذلك و، وزعت القيادة العامة لشرطة دبي ضمن مبادرتها السنوية «أسعدتموني»، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، كسوة العيد على أطفال النزيلات، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع حلول عيد الأضحى المُبارك.

وشهد هذه المبادرة، العميد صلاح بوعصيبه، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والرائد راشد ناصر، رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.