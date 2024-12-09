مختبر شرطة دبي يناقش المستقبل «التقني والمالي والإداري»

شهد اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، فعاليات المختبر الخاص بمناقشة مستقبل العمل الشرطي في الجانب «التقني والمالي والإداري»، وذلك بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والضباط والموظفين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة. ويأتي تنظيم المختبر «التقني والمالي والإداري» ضمن مختبرات «ملتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع»، الهادفة إلى صياغة مبادرات ومشاريع استراتيجية تستشرف المستقبل في العمل الشرطي.

وأكد اللواء رفيع أهمية المختبرات في تطوير منظومة العمل الأمني واستشراف المستقبل، والخروج بمبادرات مبتكرة تحقق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مبيناً أن المختبرات تهدف إلى ابتكار حلول للتحديات من خلال تحليلها وتطوير تقنيات جديدة لها، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات، إلى جانب تحقيق الاستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية عبر تطوير مبادرات ومشاريع مستدامة قابلة للتنفيذ.

كلمة الافتتاح

وألقى اللواء خالد الرزوقي كلمة افتتاح أعمال المختبر، قال فيها: «يسرني أن أرحب بكم جميعاً في ملتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع، الذي يركز على المحاور التقنية والإدارية والمالية، وأعرب عن خالص شكري وتقديري لحضوركم ومشاركتكم الفاعلة». وحث اللواء الرزوقي المشاركين في المختبر على تبني نهج التفكير الإبداعي والخروج عن المألوف في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، مؤكداً أن الأفكار الصغيرة قد تكون أساساً لنجاحات كبرى، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو مفتاح التميز لتعزيز مكانة القيادة العامة لشرطة دبي ودورها كمؤسسة عالمية رائدة، وتحويل التحديات إلى فرص لصنع المستقبل المشرق لدولة الإمارات تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمنت فعاليات المختبر «التقني والإداري والمالي» عدة جلسات نقاش وعصف ذهني حول تحديات العمل المالي، وتحديات العمل الإداري، وتحديات العمل التقني.

تكريم المتحدثين والشركاء

وكرم اللواء رفيع خلال فعاليات المختبر «التقني والمالي والإداري» المتحدثين الرئيسيين في الجلسات، والشركاء الاستراتيجيين في المجال التقني والإداري والمالي، مثنياً على جهودهم.