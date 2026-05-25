إسلامية دبي تطلق «كنوز الخير»

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي باقة من المحاضرات الإيمانية والتوعوية وسلسلة محاضرات نسائية ضمن موسم الحج، في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ الوعي الشرعي، وتعزيز القيم الإيمانية، وربط أفراد المجتمع بالمقاصد العظيمة لهذه الشعيرة المباركة، عبر طرحٍ علمي رصين يُلامس واقع الناس ويُثري معارفهم الدينية.

وتتناول المحاضرات عدداً من العناوين الهادفة التي تُجسد معاني الحج وآثاره الإيمانية والسلوكية، من أبرزها: «الحج.. رحلة الإيمان والتجرد»، «فقه المناسك ويسر الشريعة» و«الحاج القدوة وأثر العبادة في السلوك»، إلى جانب محاضرات تُعنى بفضائل الأيام المباركة، واستحضار القيم الروحية والتربوية لموسم الحج، بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والطابع الوعظي المؤثر.

وتُقام هذه المحاضرات في عددٍ من مساجد دبي، من بينها مسجد زعبيل الكبير، ومسجد الراشدية الكبير، ومسجد الورقاء الكبير، ومسجد الشهيد، بما يتيح شريحةً واسعة من أفراد المجتمع الاستفادة من مضامينها العلمية والإيمانية.