«استجابة في دقيقة».. مركز الرفاعة يرسّخ كفاءة شرطة دبي ميدانياً

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الرفاعة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء التشغيلية والخدمية، والاطّلاع على مدى جاهزية المركز في تعزيز الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

واطّلع معاليه على عرض تعريفي شامل حول مناطق اختصاص المركز، التي تضم 9 مناطق حيوية، تمتد على مساحة تقدر بنحو 16 كيلومتراً مربعاً، كما استعرض الهيكل التنظيمي للمركز، وآلية سير العمل في أقسامه المختلفة، وما تقدمه من خدمات متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمل الشرطي وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات.

كما اطّلع معاليه كذلك على أبرز نتائج ومؤشرات الأداء المؤسسي، التي أظهرت تحقيق مستويات متقدمة، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.2 %، فيما وصلت نسبة الثقة في وجود مركز الشرطة بالقرب من أفراد المجتمع إلى 98.1 %، وسجلت نسبة الشعور بالأمان أثناء الليل 96.8 %، إلى جانب تحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 97.3 %، ما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وجودة الخدمات المقدمة.

كما استعرض المركز إنجازاته خلال الفترة الماضية، حيث نفذ 12 شراكة مجتمعية و6 مبادرات نوعية، إضافة إلى حصوله على 3 جوائز في مجال التميز المؤسسي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستوى جودة الحياة.

وحقق مركز شرطة الرفاعة زمناً قياسياً في الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة واحدة وخمس ثوانٍ، مقارنة بالمستهدف البالغ دقيقتين و45 ثانية، ما يعكس جاهزية عالية وكفاءة في التعامل مع البلاغات الطارئة وسرعة استجابة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وفي ختام الزيارة، أشاد معاليه بجهود العاملين في مركز شرطة الرفاعة، وما يحققونه من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، بما يسهم في ترسيخ ريادة شرطة دبي، ورفع مستوى رضا المجتمع، وتعزيز جودة الحياة الأمنية.