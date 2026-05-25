نسبة الموظفات بالمناصب الإشرافية في «كهرباء دبي» ضمن الأعلى عالمياً

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات آمنت في وقت مبكر بأهمية تمكين المرأة وتأهيلها، وأن تعزيز دورها الجوهري في دفع مسيرة التنمية الوطنية شرط أساسي لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع وأعمق وضمان استدامة الإنجازات.

ولفت معالي الطاير إلى أن مسيرة تمكين المرأة أثمرت تبوؤ دولة الإمارات مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

وخلال لقائه عضوات اللجنة النسائية في الهيئة، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى مواصلة الهيئة مساعيها لتعزيز مساهمة المرأة في العمل الحكومي المتميز وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. حضر الاجتماع الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1932 موظفة من بينهن 845 موظفة في وظائف هندسية وفنية و1083 موظفة في مناصب إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية. وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إشرافية في الهيئة 9.7 % وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات جميع هذه المناصب بنسبة 100 %.

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نحرص على استثمار ريادة الهيئة في مجال الابتكار والتحول الرقمي وتوظيف شراكات الهيئة الاستراتيجية لإطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج التي تعزز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للموظفات، والارتقاء بسعادتهن وجودة حياتهن».

وخلال عام 2025، نظمت اللجنة النسائية أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية شارك بها أكثر من 1400 موظفة. كما أطلقت اللجنة عدداً من البرامج التخصصية في تمكين المرأة، كان أهمها برنامج «لها- سفيرات الهيئة» الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة.