«طرق دبي» تطلق «المهندس الواعد» لاستقطاب الكفاءات الوطنية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي البرنامج التدريبي «المهندس الواعد»، لتطوير مهارات ودعم الكوادر المواطنة من فئة المهندسين حديثي التخرج، وتنمية مهاراتهم، بما يتماشى مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تنص على الجاهزية للمستقبل.

وتعزيز سمعة الهيئة، بما يتواءم مع استراتيجية الدولة وإمارة دبي في التوطين وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتها الفنية والتخصصية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

ويتميز البرنامج بشروط ومعايير محددة لاختيار المرشحين، أهمها أن يكون المهندس من مواطني الدولة، وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله في الهندسة من جامعة معترف بها، وألا يقل معدله التراكمي عن (3.5)، حسب آخر تحصيل، ولم يمضِ عامان على التخرج، إلى جانب اجتياز المقابلات الشخصية.

وتفصيلاً، قالت عذاري محمد مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «يجسد استقطاب نخبة من المهندسين المواطنين، التزام الهيئة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة، تدعم الإبداع والابتكار لدى الشباب المواطن.

مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات، تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتوفير مسارات واضحة للتطور المهني، والتدرج الوظيفي ضمن مختلف قطاعات الهيئة».

وأضافت عذاري: «تواصل الهيئة جهودها في استقطاب المهندسين أصحاب المؤهلات الأكاديمية المتميزة، وإعدادهم من خلال مسيرة مهنية متميزة، ليصبحوا الجيل القادم من الرواد والقياديين، وتأهيلهم وفق أحدث برامج التعلم، التي تتضمن تدريب تخصصي وفني وعملي، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد، والانضمام إلى اللجان والفرق العملية، كما يجري تقييمهم، لقياس الأداء، ومدى استفادتهم من التدريب».

واختتمت عذاري قائلة: «حرصت الهيئة على تصميم مجموعة من المزايا التحفيزية، التي تُسهم بشكل مباشر في جذب الكفاءات الوطنية، وضمان استمراريتهم وتطورهم المهني، ومن أبرز هذه المزايا، إتاحة فرص التدرج الوظيفي ضمن مسارات واضحة.

والحصول على شهادات مهنية وتخصصية تُعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، إلى جانب تكليفهم بمهام ومشاريع ذات طابع فني، ما يسهم في رفع كفاءتهم العملية، وصقل مهاراتهم الفنية. وتُعد هذه المزايا ركيزة أساسية في تمكين المواهب الوطنية، وتحفيزها على الابتكار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية».