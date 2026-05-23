«دبي الرقمية» تنظم معسكراً لتسريع إدراج خدمات الأفراد عبر «دبي الآن»

نظّمت دبي الرقمية معسكراً مكثفاً ومتخصصاً، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتسريع إدراج خدمات الأفراد إلى تطبيق «دبي الآن»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإدراج خدمات إمارة دبي ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة.

ومن المقرر إضافة أكثر من 180 خدمة جديدة إلى تطبيق «دبي الآن» بحلول نهاية فبراير 2027، بما يحقق رؤية القيادة من توفير الخدمات عبر القناة الرقمية الموحدة لخدمات الأفراد في دبي، ويقرب الإمارة من استكمال مستهدفات مبادرة القنوات الرقمية المشتركة.

مشاركات

ويشارك في الورشة كل من هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودبي للثقافة، ودائرة المالية، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، حيث ستبادر هذه الجهات إلى استكمال نقل خدماتها إلى تطبيق «دبي الآن»، على أن تنضم لاحقاً الجهات الحكومية الأخرى ضمن مراحل التنفيذ المقبلة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «تمثل مبادرة القنوات الرقمية المشتركة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية في دبي، إذ تقوم على توحيد الخدمات ضمن قنوات رقمية متخصصة توفر تجربة أكثر وضوحاً وسهولة للمتعاملين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دبي الرقمية لتسريع تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يضمن انتقالاً سلساً للخدمات إلى تطبيق «دبي الآن» باعتباره القناة الرقمية الموحدة لخدمات الأفراد».

منصة واحدة

وأضاف: «لا يقتصر الهدف على توفير الخدمات عبر منصة واحدة، بل يمتد إلى بناء تجربة حكومية مترابطة تعمل فيها الجهات الحكومية كمنظومة واحدة تتمحور حول احتياجات الإنسان.

ومع انضمام المزيد من الخدمات إلى تطبيق (دبي الآن)، نواصل تعزيز نموذج رقمي يجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وسرعة وموثوقية، ويجسد رؤية دبي في تقديم أفضل تجربة رقمية على مستوى العالم».

وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي دبي لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، بما يرسخ تجربة رقمية أكثر سلاسة وتكاملاً، ويعزز جودة الحياة وتنافسية الإمارة عالمياً، تنفيذاً لمبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

والتي تستهدف تقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، بالإضافة إلى أربع قنوات مخصصة تغطي مجالات النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة في إمارة دبي.