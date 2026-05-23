شرطة دبي تحجز مركبة استعرض سائقها بـ«تصريخ الويلات»

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة تقوم بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة من خلال «تصريخ الويلات» ورفع أصوات المركبة بصورة متعمدة، بما يعرّض حياة سائقها وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.

فضلاً عن التسبب في إحداث ضجيج وإزعاج للسكان والإضرار بالممتلكات العامة في منطقة عود المطينة، في سلوك مروري متهور، شكّل خطراً على مستخدمي الطريق وسبب حالة من الفوضى والإزعاج في المنطقة.

وأشار العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن الضجيج الصادر عن المركبات المعدلة أو القيادة الاستعراضية لا يُعدان مجرد مخالفة مرورية فحسب، بل سلوك سلبي ينعكس على راحة المجتمع واستقرار الأحياء السكنية.

ويتسبب في إزعاج العائلات وإثارة الخوف والقلق لدى مستخدمي الطريق، خاصة عند تكرار هذه التصرفات في المناطق السكنية. وأوضح أنه تم التعرف إلى سائق المركبة واستدعائه، حيث أقر بارتكابه لتلك الأفعال، وعليه تم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة.

وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية الصارمة، ومنها حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.

وحذر العميد عصام العور، من السلوكيات المرورية الخطرة مثل الاستعراض والتفحيط والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وراحة السكان، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الطرق والمناطق الحيوية والأحياء السكنية باستخدام الدوريات الميدانية والأنظمة الذكية للرصد المروري.

ودعا العميد عصام العور السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والسكينة العامة، مشيراً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على 901 برنامج «كلنا شرطة».