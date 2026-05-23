«دبي للمرأة» تنظّم ورشة «التأثير والحضور التنفيذي» لعضوات برنامج «تمكين بلس»

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ورشة عمل بعنوان «التأثير والحضور التنفيذي»، ضمن برنامج «تمكين بلس» المخصص لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، الذي يختتم الشهر المقبل، بعد عام من الفعاليات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على القيادة والتطوير المهني والصحة النفسية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، بهدف نقل الخبرات وبناء شبكة تواصل فاعلة بين المشاركات، وتعزيز جاهزيتهن لدعم بيئات العمل المؤسسية بكفاءة واقتدار، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وجودة المخرجات الحكومية.

وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات التواصل القيادي وتعزيز الثقة والحضور التنفيذي لدى المشاركات، بما يمكنهن من التعامل باحترافية مع مختلف التحديات والمواقف المهنية.

ويأتي تنظيمها ضمن جهود مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى تعزيز جاهزية الكفاءات النسائية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتمكينهن من أداء أدوار أكثر تأثيراً في مواقع العمل، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في الاستثمار بالكوادر الوطنية، وترسيخ دور المرأة شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.

واعتمدت الورشة على أسلوب المحاكاة والتطبيقات العملية، حيث ركزت على تطوير مهارات التأثير والتواصل التنفيذي من خلال تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على تقديم رسائل قيادية واضحة ومؤثرة خلال فترات زمنية قصيرة، إلى جانب التدريب على بناء الرسائل الاستراتيجية وصياغتها بصورة احترافية تدعم وضوح الفكرة وسرعة إيصالها.

كما تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالحضور التنفيذي، من بينها مهارات الإلقاء بثقة، واستخدام لغة الجسد بفاعلية، وإدارة نبرة الصوت أثناء الاجتماعات والفعاليات الرسمية.

إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع مختلف المواقف المهنية بثقة ومرونة. وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركات عبر تطبيقات عملية تحاكي مواقف واقعية من بيئات العمل المؤسسية.

ويجسد التعاون بين مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام حرص الجانبين على توظيف الخبرات الإعلامية والتدريبية المتخصصة لتطوير الكفاءات النسائية، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء نموذج حكومي رائد قائم على الكفاءة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.

يُذكر أن مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام وقّعتا، خلال الدورة الأخيرة من قمة الإعلام العربي، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الإعلام، من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير القدرات الإعلامية للقيادات النسائية في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي.