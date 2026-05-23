مدير محاكم دبي: التكنولوجيا والكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة الناجزة

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال زيارة تفقدية إلى مبنى محكمة الأحوال الشخصية والتركات، الحرص على المتابعة الحثيثة لسير العمل في جميع أقسام ومرافق محاكم دبي.

والاطلاع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين في محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والتي تمس جوانب مهمة وحساسة في حياة الأفراد والأسر. وقال: وقفنا خلال الجولة على عددٍ من المشاريع النوعية مثل منصة «جبر»، ومشروع حصر وتوزيع التركات، ودراسة الاحتياج لنظام إدارة الحالات الاجتماعية.

والتي تعكس التزامنا بتسخير التكنولوجيا والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة السريعة والناجزة، وتعزيز تجربة المتعاملين بما يتماشى مع رؤية دبي. ونشكر جميع كوادر المحكمة على جهودهم المخلصة، وندعوهم إلى مواصلة مسيرة التفاني والتطوير والابتكار، لأن الارتقاء بالخدمات القضائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافُر جهودنا جميعاً.

ورافقه خلال الزيارة محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد محمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، وعبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، وأحمد عبدالكريم بامسلم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري.

وأحمد سالم المدحاني، رئيس قسم إدارة أموال التركات، ومحمد علي الهاشمي، رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، والسيدة مها عبدالباسط البستكي، رئيس وحدة التميز المؤسسي. وشملت الزيارة الاطلاع على سير العمل إلى جانب الاطلاع على منصة «جبر»، والإشهادات، وخدمة الرسائل النصية للمتعاملين.

وعقود الزواج، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات. وأما المحطة الثانية للجولة، فتفقد خلالها قسم إدارة أموال التركات، حيث استمع إلى شرح حول تجربة المتعامل في مشروع «حصر وتوزيع التركات»، والجهود المبذولة لتسهيل إجراءات توزيع التركات وفق أفضل الممارسات.

وعرض في المحطة الأخيرة للزيارة دراسة الاحتياج الفعلي لشاغر التوجيه ونظام إدارة الحالات الاجتماعية، في إطار تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة العمل القضائي.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية مواصلة هذه الزيارات الميدانية باعتبارها تمثل دافعاً للمضي قدماً في مسارات التطوير المؤسسي، وتكريس ثقافة التميز في منظومة العمل القضائي، وترسيخ مكانة محاكم دبي صرحاً رائداً في العدالة المتخصصة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.