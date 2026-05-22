«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية/ 2026 ميلادية.

وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وأكدت الهيئة أن جميع مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في حين سيعمل كل من مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، والمناطق الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

فحص فني

فيما تقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك لمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، إلى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 30 مايو وفق ساعات العمل المعتمدة.

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر):

فيما سيعمل مترو دبي يوم السبت من 5:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي.

ويوم الأحد من 8:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي.

فيما سيعمل من الاثنين إلى السبت من 5:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي

ترام دبي:

أما ترام دبي فسيعمل يوم السبت من 6:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي

والأحد من 9:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي.

فيما سيعمل من الاثنين إلى السبت من 6:00 صباحاً إلى 1:00 من صباح اليوم التالي

باص دبي

ودعت الهيئة مستخدمي باص دبي إلى الدخول إلى تطبيق سهيل لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أنه لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم 100E من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 23 مايو إلى 31 مايو 2026.

كما دعت الركاب إلى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.

مواقف عامة:

وأكدت الهيئة أن جميع المواقف العامة ستكون مجانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الاثنين 25 مايو 2026 إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026، باستثناء المواقف متعددة الطوابق.