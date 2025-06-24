"برنامج القيادات الإعلامية" يختتم زيارة عمل موسّعة للمملكة المتحدة

اختتم "برنامج القيادات الإعلامية" التابع لمجلس دبي للإعلام زيارة عمل استمرت أسبوعاً إلى المملكة المتحدة، شارك خلالها منتسبو البرنامج في سلسلة من اللقاءات والجلسات والأنشطة المكثفة بهدف تبادل المعرفة مع مؤسسات إعلامية عالمية رائدة لتعميق الفهم الاستراتيجي لأهم مستجدات المشهد الإعلامي العالمي، واكتساب المزيد من الخبرات المتعلقة ببناء الثقة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الرسالة الإعلامية، وأساليب صياغة سرديات ناجحة ذات طابع استراتيجي عالي التأثير.

شارك في الزيارة 25 من مسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية في دبي، منتسبي "برنامج القيادات الإعلامية"؛ المبادرة التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف إعداد قيادات إعلامية قادرة على صنع رسالة إعلامية متطورة تواكب مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، وتؤكد مكانتها كمركز رئيس لصناعة المستقبل، وتعزيز قدرة تلك الكوادر على بناء فرق عمل قوية تمتلك مقومات التميز والكفاءة في صياغة وإيصال الرسالة الإعلامية الفعّالة التي تخدم أهداف دبي الاستراتيجية

هدفت الزيارة، التي تأتي في سياق خطة التبادل المعرفي الدولي للبرنامج، إلى تزويد المشاركين بمعارف ومهارات متقدمة لبناء قدرات اتصال حكومية تتبع أفضل معايير التميز العالمية، وتطوير استراتيجيات إعلامية تتسم بالفاعلية العالية، حيث تم التركيز على جملة من الموضوعات الرئيسية التي تشكل مستقبل الاتصال الحكومي ومن أهمها بناء الثقة مع وسائل الإعلام، والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والهوية الوطنية، وأثر الاتصال الحكومي الاستراتيجي الفعّال في تعزيز العلاقات الدولية.

لقاءات مهمة

واطلع منتسبو البرنامج خلال الزيارة على مجموعة من أفضل الممارسات في فنون القيادة والسياسات المتعلقة بالعمل الإعلامي عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والزيارات الميدانية، تفاعلوا خلالها مع مسؤولي مؤسسات إعلامية عالمية، وإدارات للاتصال الحكومي، ومراكز أبحاث ودراسات، وخبراء تكنولوجيا، كما شملت الزيارة لقاءات مع نخبة من الدبلوماسيين وخبراء الاتصال المتخصصين في الإعلام الدولي.

وشارك منتسبو البرنامج في مناقشات مع عدد من كبار المسؤولين عن قطاع الاتصال الاستراتيجي في الحكومة البريطانية حول سبل تطوير الرسائل الاستراتيجية الفعالة، كما شملت اللقاءات نخبة من الشخصيات البريطانية البارزة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال.

وخلال الزيارة، التقى منتسبو برنامج "برنامج القيادات الإعلامية" مسؤولي مؤسسة "تومسون" تناول اللقاء استعراض أهم ملامح التحوّلات التي يشهدها الإعلام العالمي وأهم مستجدات ومظاهر هذا التطور. وفي مقر كل من "فاينانشال تايمز" و"سكاي نيوز"، تبادل أعضاء البرنامج مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسستين الإعلاميتين الرائدتين، الرؤى حول الأساليب التشغيلية الفعالة واستراتيجيات التحرير والعمل الإخباري في العصر الرقمي.

كذلك تضمّن جدول زيارة أعضاء البرنامج جلسة مع مسؤولي "جوجل"، سلّطت الضوء على مستقبل العمل الإعلامي في ضوء التطور السريع لتقنية المعلومات، وكيفية الاستفادة منها في تأكيد فاعلية الرسائل الاستراتيجية، وتحقيق المستهدفات المرجوة من ورائها.

وشملت أنشطة برنامج "القيادات الإعلامية" في المملكة المتحدة زيارة مكاتب "أبوليتيكال"، وهي منصة عالمية لتعلم الخدمة العامة لصانعي السياسات، حيث شارك الحضور في جلسة تناولت أساليب بناء الثقة في البيئة الرقمية والتغييرات الجذرية التي صاحبت التطور التكنولوجي العالمي السريع، مع استعراض الكيفية التي تمكّن المؤسسات من بناء المصداقية في عصر البيانات، كما تابع أعضاء برنامج القيادات الإعلامية محاضرة حول أسس بناء الهوية الوطنية ومقومات ترسيخها.

وتخللت الزيارة مجموعة من اللقاءات الموسعة مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الاتصال الاستراتيجي من أصحاب الخبرات المتميزة التي اكتسبوها من خلال شغلهم مناصب حكومية وأدوار دبلوماسية، منحتهم رصيداً كبيراً من التجارب النوعية في مجالات الاتصال الاستراتيجي، حيث تعرّف منتسبو البرنامج على أهم قواعد ومعايير النجاح في بناء وتمرير الرسائل الاستراتيجية وكيفية ضمان فاعليتها وتحقيق التأثير المرجو من ورائها.

وحول أهداف هذه الزيارة، قالت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: "يُعدّ برنامج القيادات الإعلامية عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز إعلامي رائد من خلال تنمية المواهب القيادية القادرة على صياغة خطاب إعلامي قويّ يراعي متطلبات المستقبل، ويُسهم في دعم مسيرة دبي التنموية وإبراز ما تثمره من إنجازات ونقل رسالتها إلى العالم بشكل مؤثر وفعّال".

وقد تم تصميم النقاشات المستفيضة التي شملتها الزيارة بأسلوب لا يهدف فقط لتعزيز كفاءة عملية الاتصال الحكومي، بل أيضاً تعزيز مكانة دبي الإعلامية الرائدة على الساحة الدولية. وإلى جانب تبادل المعرفة، هدفت الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون مع جهات عالمية صاحبة خبرات طويلة في مجال التميز الإعلامي، ومواءمة استراتيجيات الاتصال مع المعايير العالمية المتطورة.

من جانبه، قال هشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام: "وفرت الجولة للمشاركين في برنامج القيادات الإعلامية فهماً شاملاً لأسلوب تكيّف المؤسسات مع المتغيرات المحيطة مع الحفاظ على أعلى المعايير المهنية. ومن الأساليب الدبلوماسية إلى السرد القصصي المستند إلى البيانات، ستدعم الأفكار التي تمت مشاركتها خلال هذه الجولة هدف البرنامج المتمثل في تطوير جيل جديد من القيادات الإعلامية المؤهلة لمواكبة التحولات العالمية بأسلوب يتسم بالكفاءة والثقة".

يُذكر أن برنامج القيادات الإعلامية أطلقه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في يناير من العام الجاري، كمبادرة تدعم جهود مجلس دبي للإعلام في اتجاه رعاية المواهب القيادية القادرة على صياغة سرديات مبتكرة ومؤثرة وجذابة تنقل صورة واضحة ومؤثرة حول إنجازات الإمارة وأجندتها التنموية إلى العالم، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع القائمين على المؤسسات الإعلامية المرموقة ورموز الفكر المؤثرين، سواء في دولة الإمارات أو على مستوى العالم، لاستقاء الخبرات والتجارب الناجحة التي تسهم في صقل كفاءاتهم المهنية.