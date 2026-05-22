لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار

والدعم المتخصص من فرق العمل، إلى جانب بناء شراكات مع جهات حكومية وخاصة تدعم تطوير المشاريع الواعدة وتسريع تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما تحظى المبادرة بدعم شركائها الاستراتيجيين؛ مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية»، والشريك المؤسس مركز دبي المالي العالمي.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والصناعات المستقبلية، من خلال تمكين الشراكات النوعية التي تدعم التجريب، وتسرّع وتيرة التقدّم، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتقدم المستدام».
وفي هذا الإطار، استضفتُ مجلساً جمع نخبة من قادة القطاعات الحيوية والشركاء المشاركين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، لمناقشة سبل توسيع فرص الشراكات المستقبلية لمواصلة تمكين المشاريع المدعومة من المبادرة من النمو والتوسع.
كما شهدنا توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركتي «أتكينز رياليس»، و«سلال»، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون مع «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» لدعم الأبحاث وتعزيز المسارات التجارية للتقنيات الناشئة.
سعيدة بالنمو المتسارع الذي تشهده المبادرة وبالحراك الإيجابي الذي تقوده دبي اليوم عبر شراكات فاعلة تسهم في ترسيخ الابتكار أداة فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة».
حيث ضم المجلس معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.
والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وماثيو ترايب، المدير العام لأعمال التخطيط والتصميم والهندسة في شركة أتكينز، والدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار في شركة سلال، إلى جانب ممثلين عن جهات استثمارية واستراتيجية رائدة في القطاع الخاص.
حيث ناقشوا أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل توسيع فرص الشراكات المستقبلية، كما استعرضوا أبرز المخرجات والمشاريع المنبثقة عن المبادرة، مؤكدين أهمية الالتزام المشترك بتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع القائمة على الأبحاث، وتمكينها من النمو والتوسع.
وشكّلت اللقاءات مع المبتكرين فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول التي تطورها هذه المشاريع، واستكشاف تطلعاتها المستقبلية وفرص تطبيقها وتوسيع أثرها، بما يعزز مكانة دبي حاضنة عالمية للمواهب والبحوث والابتكار، ويعكس قدرتها على ربط الأفكار الواعدة بمنظومة الأعمال والبنية التحتية وفرص التطبيق العملي.
كما سلط اللقاء الضوء على التعاون مع «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار» لدعم تطوير الأبحاث وتعزيز مسارات التسويق التجاري للتقنيات الناشئة، وتعكس هذه الشراكات توجّه المبادرة نحو تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ودعم الحلول المستقبلية التي تسهم في ترسيخ المرونة والاستدامة محلياً وعالمياً.