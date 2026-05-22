«كهرباء دبي» تحصد 502 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية خلال 10 أعوام

وتعكس الجوائز المحلية والعالمية التي تحصل عليها الهيئة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.
كما تشكل هذه الجوائز حافزاً لفرق العمل في الهيئة لمواصلة مسيرة التميز والريادة، وتؤكد أن استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي تسير في الاتجاه الصحيح.
إن الجوائز التي نحصدها ليست غاية بحد ذاتها، بل نتيجة طبيعية لالتزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتطوير مشاريع ريادية تدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة وابتكاراً على مستوى العالم».
وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تضع المتعامل في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحسين تجربة المتعاملين عبر حلول رقمية متكاملة وخدمات استباقية ذكية، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز السعادة وجودة الحياة في دبي.
جوائز مرموقة
وجائزة «أفضل حملة تسويق رقمي للعام» عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي، وجائزة «أفضل مبادرة فريق» لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة.
وأفضل ابتكار عن برنامجها الرقمي لتقييم قياسات الانبعاثات التوافقية لأنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، وأفضل فريق عن منصة «دراسات» الرقمية التي طورتها الهيئة داخلياً، وتمثل إنجازاً نوعياً في الابتكار الرقمي وتحليل بيانات شبكات الطاقة.
وفي جائزة «الإمارات تبتكر»، فازت الهيئة بجائزة أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية عن محطات نقل الكهرباء الرقمية. وفي جائزة «سيل الأمريكية لاستدامة الأعمال، فاز مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة. عن فئة «الريادة في الخدمات المستدامة».
وتأكيداً على تميز الهيئة المالي، فاز مجمع حصيان بجوائز من كل من «آي جيه جي جلوبال» و«جلوبال بانكينج آند ماركتس» كأفضل صفقة مالية على مستوى الشرق الأوسط.
حيث نال الجائزة الذهبية في فئة «أفضل تطور في التعليم من خلال التكنولوجيا» تقديراً لتميّزه في التعليم الرقمي المرتبط بالاستدامة والمهارات المستقبلية؛ والجائزة الفضية في فئة «أفضل تطور في ابتكارات التأثير الاجتماعي» لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال الاستدامة والابتكار.
كما حصلت الهيئة على جوائز المجلس البريطاني للسلامة كأفضل جهة في قطاع الطاقة والمرافق عن فئتي البيئة والرفاهية للعام الثاني على التوالي.