«إقامة دبي» توقّع شراكة استراتيجيةمع أكاديمية دبي للإعلام

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والإعلامية في دعم مسيرة دبي التنموية، وتعزيز نموذج الاتصال الحكومي القائم على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر المجتمعي المستدام.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الاتفاقية تعكس نهج دبي في بناء شراكات استراتيجية عابرة للتخصصات، تقوم على التكامل بين الإعلام والعمل الحكومي، وتسهم في تطوير منظومة اتصال أكثر تأثيراً وارتباطاً بالإنسان والمجتمع.

مشيراً إلى أن الإعلام اليوم شريك رئيسي في صناعة الوعي وتعزيز الثقة وترسيخ الصورة الحضارية للدول، ومن هذا المنطلق نؤمن في إقامة دبي بأهمية بناء شراكات مؤسسية تواكب التحولات المتسارعة، وتدعم نقل التجارب الحكومية الناجحة بأساليب حديثة تعكس مكانة دبي وريادتها العالمية.

وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري، بما يسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر مرونة واستباقية، ويعزز تنافسية دبي عالمياً.

وقالت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الأكاديمية على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية في الدولة، بما يسهم في دعم منظومة الإعلام الوطني وتطوير القدرات البشرية وفق أحدث المعايير المهنية والتقنية.

وأضافت أن أكاديمية دبي للإعلام، باعتبارها الذراع الأكاديمية والتدريبية لمؤسسة دبي للإعلام، تواصل العمل على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تواكب مستقبل الإعلام والتحول الرقمي، وتسهم في إعداد جيل إعلامي يمتلك أدوات الابتكار والمعرفة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

وأشارت منى بوسمرة إلى أن التعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي يفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الجانبين في مجالات البحث والتطوير وتنظيم المبادرات والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم توجهات حكومة دبي نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.

تطوير منظومة اتصال أكثر تأثيراً وارتباطاً بالإنسان والمجتمع

منى بوسمرة:

تطوير القدرات البشرية وفق أحدث المعايير المهنية والتقنية