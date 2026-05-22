مليون درهم من «دار البر» لدعم المتعثرين إيجارياً في دبي

تسلّم مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدبي شيكاً بقيمة مليون درهم مقدم من جمعية دار البر، وموجّهاً لصالح لجنة «يد الخير» التابعة له، بهدف دعم المتعثرين في الدعاوى الإيجارية والحالات الواجب مساندتها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية: «يولي المركز أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخيرية والإنسانية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التكامل بين هذه المؤسسات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في إمارة دبي».

وأوضح هشام الهاشمي، عضو مجلس الإدارة، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن المبادرة في إطار النهج الاستراتيجي الذي تتبناه جمعية دار البر في توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية، بهدف دعم الفئات المتعثرة والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر والأفراد المستحقين.

وأكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير»، أن المبادرة إضافة جديدة لمسار العمل الإنساني الذي تنتهجه اللجنة داخل المركز، موضحاً أنها ستُسهم في توسيع دائرة المستفيدين من برامجها، وتحديداً في الحالات التي تواجه صعوبات في تسوية التزاماتها الإيجارية.