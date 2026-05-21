ترتبط بمرحلة تاريخية وطنية.. إطلاق اسم مزرعة الشيخ زايد على شارع الفاغي في الخوانيج

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، إطلاق اسم شارع مزرعة الشيخ زايد على شارع الفاغي في الخوانيج، وذلك تقديراً للمكانة الوطنية والتاريخية التي تمثّلها مزرعة الشيخ زايد في منطقة الخوانيج، التي أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، اعتمادها موقعاً وطنياً ثالثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب "دار الاتحاد"، و"عرقوب السديرة"، تخليداً لما يرمُز إليه المكان من معانٍ وطنية وما شهده من لقاءات تاريخية مهمة في مراحل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترتبط مزرعة الشيخ زايد بمرحلة مفصلية في تاريخ الاتحاد، حيث أقام فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، خلال شهر مارس من عام 1971، نحو أسبوعين متتاليين، عقد خلالهما سلسلة من اللقاءات والمُباحثات مع إخوانه حكّام الإمارات "طيب الله ثراهم"، التي شكّلت خطوة أساسية نحو قيام الاتحاد، ومهّدت للتوقيع على اتفاقية الاتحاد والدستور في يوليو من العام ذاته.

ويأتي اعتماد المُسمَّى الجديد انسجاماً مع توجهات دبي في تخليد المواقع الوطنية ذات القيمة التاريخية والحضارية، وربط المكونات الحضرية والطرق بمعالم تجسّد ذاكرة الوطن ومسيرته التنموية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الإرث التاريخي لدولة الإمارات في وجدان الأجيال القادمة.

وتُعدّ مزرعة الشيخ زايد اليوم أحد أبرز المعالم الوطنية في دولة الإمارات، لما تمثّله من رمزية تاريخية ووطنية مرتبطة بمسيرة الاتحاد، إلى جانب مكانتها المجتمعية والثقافية التي تعكس قِيَم الأصالة والتلاحم والرؤية، التي أرساها الآباء المؤسسون لبناء وطن أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والعيش والاستقرار.