محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وحضر حفل التخريج سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وضمّت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب شركات القطاع الخاص.