1921 متميزاً بمراكز شرطة دبي خلال الربع الأول

شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة متميزين بمراكز الشرطة للربع الأول من العام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مراكز الشرطة التخصصية والعامة.

وحضر الحفل اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والمسؤولين.

وأكد اللواء حارب الشامسي، خلال الحفل، أن التميز المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح نهج عمل راسخاً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن وجودة الحياة، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجاهزية والابتكار في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.

الإبداع والابتكار

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الموظفين وفرق العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للجمهور. وأضاف: «أبارك لجميع المكرمين هذا الإنجاز المستحق، وأدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على مستويات الأداء المتميزة، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة شرطة دبي كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي».

وألقى العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، خلال الحفل كلمته، قائلاً: «نحتفي اليوم بكوكبة من المتميزين الذين كانوا نموذجاً في الالتزام والانضباط وحسن الأداء، واستطاعوا من خلال جهودهم اليومية أن يسهموا في تحقيق مستهدفات الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وتابع: «لقد واصلت الإدارة العامة لمراكز الشرطة خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع المراكز والإدارات التخصصية».

مؤشرات الأداء

وشهد الحفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تكريم 28 فريق عمل متميزاً، بالإضافة إلى تكريم أفضل مراكز الشرطة وفق مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة، في خطوة تعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والتميز.

كما جرى خلال الحفل تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، إلى جانب تكريم فرق العمل المتميزة في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والتخصصية، حيث فاز فريق إحالة البلاغات الجنائية في مركز شرطة بر دبي بجائزة أفضل فريق عمل جنائي.

فيما نال فريق السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف جائزة أفضل فريق عمل مروري، وفريق صناع التميز في مركز شرطة القصيص بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل مع الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي، إلى جانب تكريم فريق التقييم.

وفي فئة أفضل مراكز الشرطة في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، حصد مركز شرطة البرشاء المركز الأول ضمن الفئة (A)، فيما فاز مركز شرطة نايف بالفئة (B)، ومركز شرطة الموانئ بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في تحقيق مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.

وتضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من منتسبي شرطة دبي الذين قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والتفاني أثناء أداء الواجب، تأكيداً على القيم الراسخة التي يتحلى بها رجال الأمن في حماية الوطن والمجتمع.