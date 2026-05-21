جاهزية عالية لتأمين فعاليات العيد في دبي

تستقبل دبي أيام عيد الأضحى المبارك بأجواء احتفالية تجمع الأسر والمحتفلين من كل أنحاء العالم بفعاليات وأنشطة تحملهم على جناح المرح بين محطات التقاليد الأصيلة والترفيه العالمي، لقضاء أجمل الأوقات في المناطق السياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة والشواطئ والمسابح.

وتوفر دبي سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمناطق جبل علي، والسطوة والمحيصنة والقوز من خلال تنظيم بطولات رياضية ومحاضرات توعوية وفقرات ترفيهية، وسحوبات وهدايا، ومسابقات للجمهور في أول وثاني أيام عيد الأضحى من الساعة 6 مساء إلى 12 منتصف الليل، بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وأكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بخطة شاملة لتأمين جميع المساجد والمصليات الكبرى في الإمارة، مع تكثيف الدوريات في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مركز شرطة القصيص، بحضور أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، إن خطة تأمين فعاليات عيد الأضحى اشتملت على تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق.

والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 1642 دورية أمنية، و37 دورية إنقاذ بري، و29 زورقاً للأمن البحري، و2 طائرة عمودية، و6 فرق عمليات، و160 نقطة إسعاف، و50 دورية دراجة هوائية، و5 زوارق للإنقاذ البحري، و208 مركبات للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و4 سيارات مُستجيب أول، و11 مستشفى وعيادة خارجية.

وبيّن اللواء سيف المزروعي أن خطة تأمين العيد تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 106 قطارات، و18500 مركبة فاخرة «ليموزين»، و14500 مركبة للأجرة، و1400 حافلة للنقل العام، و55 وسيلة للنقل البحري، و3 مركبات للتحويلات المرورية، و10 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد اللواء المزروعي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة.

واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات. وناشد أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق. كما ناشد اللواء المزروعي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة.

ودعا الأهالي وأولياء الأمور لعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة.