شراكة بين «دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية» وبودكاست «Good Game Club»

أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، إبرام شراكة استراتيجية مع بودكاست «Good Game Club»، وذلك على هامش مشاركته في قمة «جيمز بيت 2026» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي عقدت 18 و19 مايو.

وذلك ضمن جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الرامية إلى دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وتعزيز حضوره كقطاع إبداعي مؤثّر يقوم على الابتكار وإبراز الأثر الإيجابي للألعاب الإلكترونية.

وتهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة النقاش العالمي حول الدور المتنامي للألعاب الإلكترونية، بوصفها محركاً لقطاع الإعلام وذات تأثير اقتصادي واجتماعي، وذلك بالتعاون مع شركة تينسنت -Tencent؛ الشريك المؤسس لبودكاست «Good Game Club» بما يُعزّز حضور مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في قلب النقاشات الدولية المعنية برسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي التفاعلي.

وتجسّد هذه الشراكة التزام دبي الراسخ بدعم المبدعين وتمكين المجتمع الإبداعي، وإيمانها بالدور المتنامي الذي يمكن أن يؤديه قطاع الألعاب الإلكترونية في تحقيق أثر في المشهد الإعلامي والصناعة الإبداعية وكذلك أثر اقتصادي ومجتمعي إيجابي.

وبهذه المناسبة، قال فيصل كاظم، مفوض مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: تتمثل رؤية دبي في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية، ويقع قطاع الألعاب الإلكترونية في قلب هذا الطموح.

إن شراكتنا مع «جود جيم كلوب» تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى رعاية قطاع ألعاب إلكترونية يُحفِّز التبادل الإبداعي، ويحتضن المواهب، ويستقطب المبدعين من كافة أنحاء العالم، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمعات وحياة الأفراد.

وأضاف كاظم: «من خلال استضافة هذه الحوارات في دبي، نؤكد مجدداً مكانة الإمارة كمنصة عالمية تجمع العقول والمواهب والأفكار الخلّاقة، وتُسهم في صياغة مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الإبداعي».