عبدالله المري: الإمارات نموذج عالمي في الأمن والجاهزية

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، في دورته التاسعة بمركز أدنيك أبوظبي، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط والمتخصصين.

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أن مشاركتهم تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والجاهزية المستقبلية.

منوهاً بأن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها الأمنية عبر تبني أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة التي تعزز من كفاءة العمل الشرطي وجودة الحياة في المجتمع.

وأضاف معاليه أن شرطة دبي تؤمن بأن الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل الأمني، ومواجهة التحديات المتسارعة بكفاءة ومرونة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن المشاركة في معرض «آيسنار 2026» تجسد حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية والجهات المتخصصة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسيرة التطوير المستدام ويرسخ منظومة الأمن والأمان.

خدمات وفعاليات

واطلع معاليه على عدد من الخدمات، أبرزها منصة السلامة المرورية، وهي منصة إلكترونية توعوية لتعزيز السلامة المرورية، وتوعية مختلف فئات المجتمع بإجراءات السلامة المرورية على الطرقات، وللمشاة والسائقين وطلبة المدارس، ورفع وعيهم بالقوانين، والالتزام بقوانين وأنظمة السير، بما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق.