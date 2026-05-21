التحكم في تكاليف المشاريع السكنية بالقرار الصحيح

يُعد التحكم في تكاليف المشاريع السكنية، أحد أهم العوامل التي تسهم في نجاح المشاريع واستدامتها، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات اللوجستية والطاقة، ولم يعد مفهوم خفض التكاليف مرتبطاً بالتقليل من جودة المشروع، بل يعتمد على كفاءة التخطيط، واتخاذ القرارات الصحيحة منذ المراحل الأولى للمشروع.

وتبدأ إدارة التكاليف من مرحلة التصميم، حيث يسهم التصميم العملي والمستدام في تقليل الهدر، وتحقيق أفضل استفادة من المساحات والموارد، فكلما كان التصميم مرناً ويلبي الاحتياجات الفعلية للأسرة، انعكس ذلك على خفض التكاليف الإنشائية والتشغيلية، وتكاليف الصيانة المستقبلية، دون التأثير في جودة الحياة داخل المسكن.

كما يُمثل اختيار المواد المناسبة أحد القرارات الجوهرية المؤثرة في تكلفة المشروع، إذ يُفضل استخدام المواد المتوفرة محلياً، متى ما كانت مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، لما لذلك من دور في تقليل تكاليف الشحن والتوريد، وتسريع عمليات التنفيذ، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد، وفي المقابل، قد يؤدي الاعتماد المفرط على المواد المستوردة إلى ارتفاع التكلفة النهائية، نتيجة تقلبات الأسعار العالمية ورسوم النقل والشحن.

ومن الجوانب المهمة أيضاً، اختيار الأنظمة والمعدات ذات الكفاءة العالية، لا سيما أنظمة التكييف التي تُعد من أكثر العناصر استهلاكاً للطاقة في المساكن. فاعتماد أجهزة تكييف صديقة للبيئة وعالية الكفاءة، يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل، إضافة إلى دعم توجهات الاستدامة، والحفاظ على البيئة.

ويُعتبر التخطيط المالي السليم من الركائز الأساسية لضمان استمرارية المشروع وتجنب التعثر، إذ تواجه بعض المشاريع تحديات تتعلق بضعف التدفقات النقدية، أو غياب التخطيط المالي الواقعي، ما يؤدي إلى التأخير وارتفاع التكاليف، لذلك، فإن وجود ميزانية مدروسة، واحتياطي مالي للطوارئ، إلى جانب المتابعة الدقيقة للمصروفات، يسهم في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والحد من المخاطر المالية.

وفي ظل الارتفاعات المتسارعة التي يشهدها قطاع البناء عالمياً، تبرز أهمية اتخاذ قرارات مدروسة، تستند إلى الاحتياج الفعلي، بعيداً عن المبالغة في المواصفات أو الكماليات التي قد ترفع التكلفة، دون تحقيق قيمة حقيقية للمستخدم، أو تأثير ملموس على استدامة المسكن.

كما أن المتابعة المستمرة للمشروع، وإدارة التغييرات بكفاءة، واختيار الاستشاري والمقاول المؤهلين، عوامل رئيسة لضبط التكاليف وتقليل الهدر وإعادة الأعمال، والتي تُعتبر من أبرز أسباب زيادة التكاليف، وتأخير الإنجاز في المشاريع السكنية.

وفي الختام، فإن إدارة تكاليف المشاريع السكنية ليست عملية محاسبية، بل منظومة متكاملة، تقوم على التخطيط السليم، واتخاذ القرار الصحيح، وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة والاستدامة، فعندما تُدار المشاريع وفق هذه المبادئ، فإنها تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة، ورفع جودة الحياة، بما يواكب توجهات دبي ودولة الإمارات نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة وجودة حياة.