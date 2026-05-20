مكتوم بن محمد: في دبي يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماع المجلس القضائي، وأطلق خلاله التقرير السنوي لعام 2025، الذي رصد أبرز إنجازات منظومة العدالة في الإمارة خلال العام الماضي.

وأكّد سموّه أن التقرير "يعكس التقدم المستمر لمنظومة قضائية مستقبلية تقوم على العدالة والكفاءة وسيادة القانون".

وكشف التقرير عن إصدار 43 قانوناً وتشريعاً، وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي عبر محاكم دبي، إلى جانب عقد أكثر من 24 ألف جلسة عن بُعد، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتسويات القضائية والطلبات المعروضة 10.2 مليارات درهم.

وأشار سموه إلى أن التقدم في دبي يقاس بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة

