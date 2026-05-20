حمدان بن محمد: دبي بخبراتها وكفاءة فرقها قادرة على إيجاد حلول تعزز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود جمارك دبي في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة، عبر جملة من المبادرات النوعية، في مقدمتها مبادرة "الممر الأخضر" التي جرى تفعيلها بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان.

كما اطلع سموّه على التسهيلات التشغيلية والجمركية التي تقدّمها جمارك دبي لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للدائرة.

ولفت سموه إلى أن دبي، بخبراتها المتراكمة وكفاءة فرق عملها، قادرة على إيجاد الحلول التي تعزز مرونتها وجاهزيتها، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع التجاري ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اطلعت على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة من خلال مبادرات نوعية، مثل "الممر الأخضر" الذي تم تفعيله بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان".

وأضاف سموه: "كما اطلعت على ما تقدمه جمارك دبي من تسهيلات تشغيلية وجمركية لمجتمع الأعمال كما استعرضنا خططها المستقبلية".

وختم سموه: "دبي، بخبراتها المتراكمة وكفاءة فرق عملها، قادرة على إيجاد الحلول التي تعزز مرونتها وجاهزيتها، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع التجاري ومجتمع الأعمال في الإمارة".