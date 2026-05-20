أحمد بن سعيد يشهد تخريج الدفعة الــ 15 من جامعة "روتشستر للتكنولوجيا – دبي"

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، احتفلت "جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي"، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت مظلة "دييز" مقراً لها، بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبتها، والتي ضمّت 394 خريجاً وخريجة من 16 برنامجاً أكاديمياً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية عضو في مجلس إدارة الجامعة، وسعادة د. محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عضو في مجلس إدارة الجامعة، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" محافظ مركز دبي المالي العالمي عضو في مجلس إدارة الجامعة، وروبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، ود. يوسف العساف، رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الأكاديمية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وذوي الطلبة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يمثّل تخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي محطة مهمة في مسيرة إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة تحولات المستقبل، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية نحن الإمارات 2031 وطموحات دبي في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للفرص وصناعة المستقبل".

وأضاف سموه: "ننظر في "دييز" إلى التعليم المتقدم بوصفه أحد الممكّنات الرئيسية لتعزيز تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل، ونفخر بما تُحقّقه جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي من دور متنامٍ في إعداد جيل يمتلك أدوات العصر، وقادر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. ونراهن على هؤلاء الخريجين ليكونوا جزءاً من مسيرة دبي نحو مرحلة جديدة من الريادة والتميز العالمي".

بدوره، قال سعادة د.محمد الزرعوني: "تعكس شراكتنا مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي رؤية "دييز" في بناء منظومة اقتصادية متكاملة لا تكتفي باستقطاب الشركات والاستثمارات، إنما تعمل على توفير البيئة المعرفية والمهارية التي تحتاجها قطاعات المستقبل للنمو والاستدامة، بما يدعم دور دبي في الاقتصاد العالمي القائم على الابتكار".

معرفة وابتكار

وأضاف الزرعوني: "يمثّل تخريج هذه الدفعة امتداداً لدور "دييز" من خلال واحة دبي للسيليكون كمنطقة متخصصة بالمعرفة والابتكار، وحاضنة للتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال. فالجامعة تُسهم في رفد منظومة الأعمال بكفاءات مؤهّلة، وتدعم قدرة دبي على بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول الرقمي وتطوير الحلول الذكية وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية".

من جهته، قال الدكتور يوسف العساف: "نحتفي اليوم بدفعة استثنائية من الخريجين والخريجات من 16 برنامجاً أكاديمياً، ما يعكس النمو المستمر للجامعة، ويؤكّد قدرتها على تطوير برامج تعليمية تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتمنح الطلبة المعرفة والمهارات والثقة للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين التأثير والإنتاج".

وأضاف العساف: "يشهد هذا العام تخريج أول دفعة من طلبة برنامج علم النفس، إلى جانب استمرار توسّع الجامعة في طرح برامج ومسارات أكاديمية جديدة تستشرف احتياجات المستقبل، ومراكز تطوير وبحث في مجالات الطاقة والاستدامة والمدن الذكية والمواد والتصنيع المتقدم واستشراف المستقبل وإدارة التعقيدات، حيث سنواصل العمل على تطوير بيئة تعليمية تُحفّز البحث والاختبار والابتكار، وتُرسّخ دور الجامعة باعتبارها منصةً لإعداد كفاءات قادرة على خدمة دولة الإمارات وإمارة دبي والمنطقة".

وتوزعت تخصصات خريجي الدفعة الخامسة عشرة على 16 برنامجاً أكاديمياً، شملت 9 برامج بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والتسويق، وإدارة الأعمال العالمية، والتمويل، والأمن السيبراني، وتقنيات الحوسبة والمعلومات، وعلم النفس.

كما شملت الدفعة خريجي 7 برامج ماجستير في تحليل البيانات، والمدن الذكية، واستشراف المستقبل والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والهندسة الكهربائية، والأمن السيبراني، بما يعكس تنوع المسارات الأكاديمية التي توفرها الجامعة وارتباطها المباشر بالقطاعات المستقبلية ذات الأولوية.

وتجاوز إجمالي عدد خريجي جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي في برامج البكالوريوس والماجستير والدبلومات منذ العام 2010 أكثر من 2,490 خريجاً وخريجة، في مؤشر على النمو المتواصل للجامعة ودورها المتزايد في دعم منظومة التعليم العالي وإعداد الكفاءات في دبي ودولة الإمارات.

جودة الحياة

ويحمل حفل هذا العام أهمية خاصة مع تخريج أول دفعة من طلبة برنامج علم النفس، ما يعكس توسّع الجامعة في تقديم تخصصات نوعية تُواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع وسوق العمل، وتدعم بناء فهم أعمق للعوامل الإنسانية والسلوكية المرتبطة بجودة الحياة والإنتاجية والتطور المؤسسي.

وكانت جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي قد طرحت هذا العام برنامجين أكاديميين جديدين على مستوى البكالوريوس، هما نظم المعلومات الإدارية، والإعلان والعلاقات العامة، في خطوة تُعزّز تنوّع برامجها وتدعم إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة التقنية والاتصال المؤسّسي وفهم متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كما طرحت الجامعة برامج ماجستير مُصغّر مُعتمدة بساعات أكاديمية في المعلوماتية الصحية واستشراف المستقبل، تُتيح للطلبة الذين يواصلون دراستهم فيها اكتساب ساعات أكاديمية تُحتسب ضمن برنامج ماجستير كامل، بما يوفر مسارات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات التطور المهني.

وأطلقت الجامعة كذلك برنامج الدرجة المزدوجة في الهندسة، الذي يتيح للطلبة استكمال درجتي البكالوريوس والماجستير خلال فترة زمنية أقصر وبتكلفة أقل، بما يعزّز كفاءة المسار الأكاديمي ويمنح الطلبة قدرة أكبر على دخول سوق العمل بمؤهلات متقدمة.

وتشمل خطط الجامعة المستقبلية طرح برنامج الماجستير في التصميم التكاملي وبكالوريوس هندسة الحاسب، وبرامج مصغرة معتمدة بساعات أكاديمية في المحاسبة والتحليلات المالية، وذلك في إطار توجّهها المستمر لتطوير برامج تستجيب لأولويات الاقتصاد الجديد وتدعم القطاعات القائمة على البيانات والتصميم والابتكار والتحليل المالي، فضلاً عن برنامج التصميم الإعلامي الجديد المخصص لأصحاب الهمم.

فرص واسعة

يُذكر أن جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي هي فرع من جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، وتُقدّم برامج أكاديمية أمريكية معتمدة في دولة الإمارات، ضمن بيئة تعليمية متقدمة ترتبط بمنظومة دبي الاقتصادية والمعرفية، وتُوفّر للطلبة فرصاً واسعة لاكتساب المعرفة التطبيقية والخبرة العملية.

وتُواصل الجامعة تعزيز دورها كمركز أكاديمي داعم للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامجها المتخصصة وشراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والمهارات المستقبلية.