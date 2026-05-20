«براند دبي» يطلق دليلاً للأفكار الإبداعية الملهمة للهدايا

أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» دليلاً تفاعلياً جديداً بعنوان «دليل ورود وأظرف العيد»، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في مبادرة تهدف إلى تقديم أفكار إبداعية ملهمة للهدايا والمعايدات التي يمكن تبادلها بين الأهل والأصدقاء والأحبة خلال أيام العيد.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن سلسلة الأدلة التي يطرحها «براند دبي» على مدار العام، والهادفة إلى تشجيع الأفكار المبتكرة والمبادرات المجتمعية ذات الطابع الإبداعي، إلى جانب دعم المشاريع المحلية والمواهب المتميزة ضمن مختلف المجالات الإبداعية. ويؤكد الدليل حرص «براند دبي» على توظيف المبادرات الإبداعية في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التواصل المجتمعي.