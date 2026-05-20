مؤسسة دبي للمرأة تختتم مبادرة مجتمعية لتعزيز الصحة النفسية

اختتمت مؤسسة دبي للمرأة جلسات مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية»، التي نُفذت على مدار خمسة أسابيع، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة حياة المرأة ودعم صحتها النفسية.

وشهدت المبادرة، التي تم تنفيذها في ستة من مجالس أحياء دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، تنظيم ست جلسات تفاعلية قدمتها ثلاث مدربات إماراتيات متخصصات في جودة الحياة والعلاقات الإنسانية والتطوير الذاتي وتنمية المواهب، تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية من خلال محاور متعددة.

وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم مختلف أشكال الدعم للمرأة، بما في ذلك تعزيز الوعي بالصحة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية لجودة الحياة، وتمكين المرأة من مواصلة دورها الرائد في المجالات كافة.

وثمّنت التعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي في تنفيذ هذه المبادرة، التي تنسجم مع توجهات إمارة دبي نحو بناء مجتمع أكثر توازناً واستقراراً، وقالت: «إن تنظيم الجلسات في مجالس أحياء دبي أسهم في الوصول إلى مختلف شرائح النساء ضمن محيطهن اليومي، بما يعزز الأثر المجتمعي للمبادرة ويرسخ فاعليتها واستدامتها، من خلال تزويد المرأة بالأدوات التي تساعدها في الحفاظ على صحتها النفسية وتحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة».

وشهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت في مجلس المزهر بعنوان «الازدهار رغم التحديات»، وقدمتها نادية المهيري، خبيرة علم النفس الإيجابي، طرح مجموعة من المحاور المرتبطة بمفهوم الازدهار ومستويات السعادة وفق النظريات العلمية .

وفي الجلسة الثانية، كما عُقدت جلسة في مجلس العوير بعنوان «ضبط المشاعر لحياة أجمل»، سلطت نادية المهيري الضوء على العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك، وأهمية تنمية مهارات ضبط المشاعر كعامل أساسي لتحقيق الاتزان النفسي وجودة الحياة. .

وقدمت المدربة عائشة النقبي، خبيرة العلاقات الإنسانية وتطوير الذات، جلستين، الأولى في مجلس البرشاء بعنوان «الوعي بالمشاعر وإدارتها»، والثانية في مجلس أم سقيم بعنوان «التوازن بين العمل والأسرة»،أما الجلسة الثانية، فسلطت الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الأدوار المهنية والأسرية، وتحديد الأولويات وتنظيم الوقت بفاعلية، مع تطبيق استراتيجيات عملية للحد من التداخل بين العمل والحياة الشخصية.

من جانبها، قدمت المدربة عبير المطروشي، المتخصصة في تنمية المواهب والتطوير المهني والشخصي، جلستين، الأولى في مجلس الورقاء بعنوان «إدارة الضغوط بوعي وهدوء».