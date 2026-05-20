صيانة متقدمة وتأهيل شامل لأنفاق مترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز أعمال صيانة متقدمة وبرامج إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية لأنفاق مترو دبي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية، والمحافظة على الأصول الحيوية وِفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة في قطاع السكك الحديدية.

وأكدت الهيئة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق التميّز التشغيلي المستدام، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصيانة الوقائية والتصحيحية، تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الهندسية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لأنفاق المترو وإطالة عمرها التشغيلي، والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والسلامة.

وتشمل برامج الصيانة والإدارة المتقدمة للأنفاق تنفيذ عمليات الفحص الدوري والتنظيف المتخصص، ومعالجة الملاحظات الفنية، وإصلاح العيوب التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير للأصول التي بلغت نهاية عمرها الافتراضي، فضلاً عن مشاريع التحسين المستمرة التي تهدف إلى الحفاظ على الأداء الأمثل للنظام على المدى الطويل.

ونفّذت الهيئة خلال العام الماضي 51 عملية فحص متخصصة للأنفاق وِفق خطط تشغيلية دقيقة، أسفرت عن رصد ومعالجة 873 مهمة صيانة تصحيحية بكفاءة عالية، فيما حققت مؤشرات الأداء الرئيسة نتائج متميزة تمثّلت في إنجاز مستهدفات الصيانة الوقائية بنسبة 100 %، والصيانة التصحيحية بنسبة 100 %، الأمر الذي يعكس مستوى الالتزام المؤسسي بالسلامة واستدامة الأصول وجودة الخدمات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة تنفيذ أعمال تنظيف دورية وشاملة للأنفاق بهدف المحافظة على بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة، وتعزيز كفاءة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي. وتشمل هذه الأعمال استخدام أساليب تنظيف متطورة تجمع بين التنظيف اليدوي وتقنيات الغسيل بالضغط العالي، بما يضمن إزالة الغبار والمخلفات والتراكمات السطحية التي قد تؤثّر في سلامة التشغيل أو كفاءة النظام.

وأكدت الهيئة أن جميع أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتفتيش تُنفّذ وفق المعايير الدولية المعترف بها وأفضل الممارسات العالمية في قطاع السكك الحديدية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الفنية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للكوادر المتخصصة، بما يضمن مواكبة أحدث التقنيات والمعايير الدولية، ويدعم جاهزية فرق العمل وقدرتها على المحافظة على ريادة منظومة النقل الجماعي في دبي.