بيت الخير تنفق 13.6 مليون درهم خلال أبريل

أعلنت جمعية بيت الخير إجمالي إنفاقها خلال شهر أبريل 2026 بنحو 13.6 مليون درهم، ليصل إجمالي الإنفاق من بداية العام وحتى نهاية الشهر الرابع إلى حوالي 82.5 مليون درهم، وذلك بعد أن بلغت مصروفاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام قرابة 68.9 مليون درهم.

وأكدت الجمعية التزامها بنشر بياناتها المالية تعزيزاً لمبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن إنفاق أبريل توزع بين 8 ملايين درهم من أموال الزكاة و5.6 ملايين درهم من الصدقات، وتركز معظمها على دعم الأسر محدودة الدخل.

وجاءت المساعدات الطارئة في مقدمة أوجه الصرف خلال الشهر، حيث بلغت نحو 8.9 ملايين درهم، تلتها مبادرة علاج المرضى المحتاجين ضمن مشروع علاج بقيمة تقارب 2.4 مليون درهم.

كما شمل الدعم الاجتماعي الأسر المسجلة، إذ تم توزيع نحو 721 ألف درهم كمساعدات نقدية، وخصصت للأيتام حوالي 542 ألف درهم، إضافة إلى دعم أصحاب الهمم بنحو 114 ألف درهم.

وفي جانب الدعم المعيشي، بلغ الإنفاق على المساعدات الغذائية قرابة 466 ألف درهم، فيما خصص نحو 392 ألف درهم لدعم تعليم أبناء الأسر المستفيدة، مع استعداد الجمعية لإطلاق مشروع الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى لتوزيع اللحوم على المستحقين.