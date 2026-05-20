Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

بحث التعاون بين نيابة دبي والقنصلية البحرينية

undefined's profile picture

البيان

دبي
عصام الحميدان خلال استقباله طلال فخرو
عصام الحميدان خلال استقباله طلال فخرو

استقبل معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، طلال يوسف محمد فخرو القنصل العام لمملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية البحرينية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وطارق خالد نائب القنصل البحريني.