بحث التعاون بين نيابة دبي والقنصلية البحرينية

استقبل معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، طلال يوسف محمد فخرو القنصل العام لمملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية البحرينية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وطارق خالد نائب القنصل البحريني.