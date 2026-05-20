حلول لتقليل الحوادث المرورية الخطرةعلى شارع الوطن في حتا

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة حتا، جلسة حوارية بعنوان «الحوادث المرورية الخطرة على شارع الوطن»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في قاعة هيئة تنمية المجتمع فرع حتا.

وأكد العميد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا أهمية شارع «الوطن» الذي يعتبر محوراً استراتيجياً حيوياً، ويعزز الحركة السياحية والاقتصادية، ويتميز بمروره بحدود معظم الإمارات.

وبحثت الجلسة 3 محاور رئيسية، تتمثل في محور الحوادث المرورية الخطرة على شارع الوطن، الذي تضمن تحليل أسباب الحوادث الخطرة، وسرعة الاستجابة للحوادث وآلية التعامل معها.

فيما تطرق المحور الثاني إلى الازدحام المروري للشاحنات في الوضع الراهن، من خلال مناقشة أسباب ازدحام الشاحنات وتأثيرها في الحركة المرورية، والحلول التنظيمية والهندسية لتحسين الانسيابية، وتنظيم أوقات ومسارات حركة الشاحنات.

وتناول المحور الثالث آلية التكامل وتصفير البيروقراطية بين الجهات لتعزيز الجاهزية والسلامة المرورية، حيث تمت مناقشة تعزيز التنسيق المشترك أثناء الحوادث والطوارئ.

وتم خلال الملتقى استعراض الخطة المرورية التي ينفذها مركز شرطة حتا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل وانسيابية حركة الشاحنات على طريق حتا – عمان، الذي يشهد ارتفاعاً يومياً في حركة الشاحنات.