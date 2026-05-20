«كهرباء دبي» تحتفل بالانتقال إلى مبنى «الشراع»

سعيد الطاير: المقر ينتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكه ويوفر بيئة عمل مستدامة

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة صُمم ليكون معياراً عالمياً جديداً للمباني إيجابية الطاقة، فهو ينتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكه، ويوفر بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم اهتمامها.

وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين سموه مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة.

وذلك خلال احتفال نظمته الهيئة بمناسبة الانتقال إلى المبنى بعد تدشينه رسمياً، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة. وأشار معالي سعيد الطاير إلى قول سموه بمناسبة التدشين: «كل إنجاز يجب أن ننظر له كبداية لمراحل جديدة من التميز والابتكار...

ومسيرتنا مستمرة لتقديم أفضل تجربة حكومية في العالم وبناء مدينة هي الأفضل للحياة والعمل». لافتاً معاليه إلى أن هذا الصرح البارز الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، ليس مجرد مبنى.

حيث يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل، وتبني الابتكار، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. إنه أيقونة معمارية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة.

وأضاف معاليه: «نلتقي اليوم في لحظة استثنائية، لا نحتفل فيها بانتقالنا لمبنى جديد فحسب، بل نحتفل بمرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وبإنجاز يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، ويتجسد في بيئة عمل تُلهم الإبداع وتدعم التميز.

وقال معالي الطاير مخاطباً موظفي الهيئة: «أؤكد لكم أن نجاحنا لا يتحقق بالمبنى وحده، ولا بالتقنيات الذكية فقط، بل يتحقق بكم أنتم... بعقولكم، وشغفكم، وتفانيكم، وثقافة العمل الاستثنائية التي تمثلونها.

أنتم العنصر الأهم في هذه الرحلة، وأنتم من سيحول هذا المكان على أرض الواقع إلى بيئة ملهمة للإبداع والتعاون والتميز». واختتم معاليه كلمته قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ولكل موظف كان جزءاً من هذه الرحلة الاستثنائية، فاليوم، نحن لا نفتتح مبنى جديداً فحسب، بل نفتتح مرحلة جديدة من التطوير والابتكار في بيئة العمل».