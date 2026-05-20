«كهرباء دبي» تحتفل بالانتقال إلى مبنى «الشراع»

سعيد الطاير: المقر ينتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكه ويوفر بيئة عمل مستدامة
وذلك خلال احتفال نظمته الهيئة بمناسبة الانتقال إلى المبنى بعد تدشينه رسمياً، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة. وأشار معالي سعيد الطاير إلى قول سموه بمناسبة التدشين: «كل إنجاز يجب أن ننظر له كبداية لمراحل جديدة من التميز والابتكار...
ومسيرتنا مستمرة لتقديم أفضل تجربة حكومية في العالم وبناء مدينة هي الأفضل للحياة والعمل». لافتاً معاليه إلى أن هذا الصرح البارز الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، ليس مجرد مبنى.
حيث يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل، وتبني الابتكار، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. إنه أيقونة معمارية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة.
أنتم العنصر الأهم في هذه الرحلة، وأنتم من سيحول هذا المكان على أرض الواقع إلى بيئة ملهمة للإبداع والتعاون والتميز». واختتم معاليه كلمته قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ولكل موظف كان جزءاً من هذه الرحلة الاستثنائية، فاليوم، نحن لا نفتتح مبنى جديداً فحسب، بل نفتتح مرحلة جديدة من التطوير والابتكار في بيئة العمل».