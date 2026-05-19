أحمد بن محمد: دبي تفخر بالشركات الإقليمية والعالمية في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية

أكّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اعتزاز دبي بالشركات الإقليمية والعالمية التي اختارتها مركزاً لأعمالها واستثماراتها في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية.

وكان مجلس دبي للإعلام، نظّم اليوم "خلوة دبي لقطاع الإعلام"، بهدف رسم مستقبل القطاع وتعزيز نموه المستدام، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من قيادات القطاع الخاص، إلى جانب شركات عالمية تستثمر أكثر من 13 مليار دولار في السوق المحلي.

وتشكّل الخلوة منصة للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات والخبراء وممثلي الشركات، بما يدعم تطوير المنظومة الإعلامية في دبي ويعزّز مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وقال سموّه: "نفخر بالشركات الإقليمية والعالمية التي اختارت دبي مركزاً لأعمالها واستثماراتها في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية".

وأضاف سموه: "حريصون على الاستماع لمختلف وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يسهم في تطوير منظومتنا الإعلامية لتكون أكثر مرونة وقدرةً على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة ودفع الابتكار واحتضان المواهب المحلية، بما يساهم في تعزيز مساهمة القطاع في أجندة دبي الاقتصادية D33".